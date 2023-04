Sebastian Vettel und ein Comeback: Alles ist denkbar

Sebastian Vettel hat sich vor dem Australien-GP über seine Zeit als Formel-1-Rentner geäußert. Und den Fans ein bisschen Hoffnung auf ein mögliches Comeback gemacht.

Sebastian Vettel war im Januar beim Race of Champions am Start – seitdem war es ruhig um den 35-Jährigen geworden. Der Deutsche genoss seine Zeit als F1-Rentner, wie er bei RTL verriet.

«Wir haben uns Zeit genommen für eine schöne, lange Rundreise. Ich glaube fast 6000 Kilometer sind wir gefahren», sagte Vettel, der in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark unterwegs war. «Das war sehr schön. Seither genießen wir unseren – bis jetzt – neuen Alltag zuhause mit den Kindern. All das, was in den letzten Jahren liegen geblieben ist, arbeitet man auf. Natürlich sammle ich viele Ideen für die Zukunft», sagte Vettel.

Der Umweltschutz bleibt für Vettel eine Herzensangelegenheit. «Es geht ja nicht um unsere schöne Welt, sondern ganz zentral um unser Fortbestehen. Viel Zeit bleibt uns nicht», sagte er. «Ich freue mich, dass ich jetzt viel mehr Zeit habe für das, was ich will. Zum Beispiel, um beim Thema Bienen und Blumenwiesen nachzulegen», sagte Vettel als Botschafter für das Projekt «Bio Bienen Apfel».

Wie sehr vermisst er denn die Formel 1? «Ich vermisse das Reisen gar nicht. Natürlich kribbelt's ein bisschen, wenn man die anderen fahren sieht», sagte er bei Sky: «Aber ich hab' im Vorfeld der Entscheidung sehr viel und sehr lang darüber nachgedacht, und so ist auch der Prozess in mir gereift. Und bis jetzt geht's mir damit eigentlich auch sehr gut», so Vettel.

«Bis jetzt», sagt der viermalige Champion. Eine kleine Hoffnung gibt es für deutsche Fans vielleicht. Denn bei RTL wird er konkret auf ein mögliches Comeback angesprochen.

«Im Moment ist alles denkbar», sagte Vettel. Soll heißen: Es könne sein, dass sich seine Leidenschaft in eine ganz andere Richtung drehe und sich sein Ehrgeiz und die Erfahrungen in ein anderes Projekt bündeln könnten, so Vettel: «Es kann auch sein, dass ich in einem halben Jahr durchdrehe, es auf der Couch nicht mehr aushalte und wieder fahren möchte.»

