Nico Hülkenberg (Haas): «Australien-GP künstlich»

​Die Formel-1-Fans diskutieren nach dem turbulenten Grossen Preis von Australien hitzig darüber, ob das Vorgehen der Rennleitung mit all diesen roten Flaggen richtig war. Nico Hülkenberg sagt, was Sache ist.

Diese Diskussion wird in Fan-Foren leidenschaftlich geführt: Verkommt eine Rennunterbrechung mit roter Flagge zum Show-Element?

Zur Erinnerung: Rote Flagge in Melbourne nach dem Crash von Alex Albon. Danach stehender Neu-Start. Gegen Schluss des Rennens erneut rote Flagge, dieses Mal nach einem Unfall von Kevin Magnussen. Erneut stehender Start. Es kam, was kommen musste: Beim Sprint über zwei Runden wollte sich jeder in die bestmögliche Position bringen, Kollisionen zuhauf, wieder rote Flagge. Dann ging die Diskussion los, ob und in welcher Reihenfolge neu gestartet werden sollte. Nach dem Rennen protestierte Haas, Ralf Schumacher sprach von einem schlechten Scherz.

Und Nico Hülkenberg? Er blieb im ganzen Trubel am späteren GP-Nachmittag ruhig, blieb im Auto sitzen, um die Konzentration zu wahren. «Es hat mich ein wenig an Le Mans erinnert, drei Stunden im Auto zu verbringen.»

Über den letzten Neu-Start sagt der Emmericher: «Klar ist ein weiterer Start aufregend, aber es ist auch ein Element der Unterhaltung. Als Fahrer fühlt sich das Ganze seltsam an. Du hast ein Rennen lang gearbeitet, es sind nur noch wenig Runden, und dann beginnt alles wieder von vorne. Es ist ein zweischneidiges Schwert, und wir müssen über das Geschehene diskutieren.»



«Nimm Fernando Alonso als Beispiel: Er wurde beim Re-Start umgedreht, ein Albtraum-Szenario für einen Fahrer nach einem so guten Rennen. Das ganze Wochenende, das so gut gelaufen war, schien den Bach runter zu gehen. Aber dann wurde es ihm gestattet, seine ursprüngliche Position einzunehmen. So wie ich die DNA der Königsklasse seit Jahren kenne und schätze, fühlte sich das künstlich an.»



«Dass nach der erneuten Unterbrechung Verwirrung darüber herrschte, wie sich das Feld nun aufstellen sollte, ist noch milde untertrieben. Ich fand es auch nicht gut, dass das Ganze so lange dauerte, bis es wieder losgehen konnte. Mir war sofort klar – das würde später Riesen-Diskussionen geben, und genau so ist es jetzt.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1