Alonso: Sein grösster Gegner war Michael Schumacher

Fernando Alonso erinnert sich an seinen grössten Gegner

Lewis Hamilton bezeichnete Fernando Alonso kürzlich als einen der besten Fahrer, gegen die er gekämpft hat. Für den zweifachen Weltmeister ist aber Michael Schumacher der grösste Gegner, den er hatte.

Fernando Alonso hat bisher zwar «nur» zwei WM-Titel errungen, für die meisten Rivalen und GP-Beobachter gehört der stolze Asturier aus dem Aston Martin Team dennoch zu den besten Fahrern der Welt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Alonso bereits bewiesen hat, dass er auch in anderen Motorsport-Serien erfolgreich unterwegs sein kann.

Auch Lewis Hamilton hält grosse Stücke auf Alonso. Er bezeichnete den 41-jährigen Spanier unlängst als einen der besten Fahrer, gegen die er in seiner bisherigen Karriere gekämpft hat. Auf die Frage, wer sein grösster Gegner war, kommt Alonso aber auf einen ganz anderen Namen.

Im YouTube-Interview mit Sponsor «Bang & Olufsen» erklärt der 32-fache GP-Sieger: «Es ist schwierig, einen Gegner zu wählen, denn sie waren alles grossartige Rivalen und sehr talentierte Fahrer. Aber als ich in die Formel 1 kam, dominierte Michael Schumacher, und wenn ich einen Rivalen wählen müsste, wäre es wahrscheinlich er.»

«Es war etwas ganz Besonderes, gegen Michael zu kämpfen», ergänzte Alonso, der auch nach den besten Augenblicken in seiner bisherigen Formel-1-Karriere gefragt wurde. «Die Erinnerungen haben natürlich mit den Ergebnissen zu tun. In meiner Ferrari-Zeit war der erste Sieg etwas ganz Besonderes, mit Aston Martin das Rennen in Bahrain, weil wir da das erste gemeinsame Podium feierten.»

«Bei Renault war natürlich der erste Titelgewinn herausragend, der erste Titel ist immer das Grösste. Der zweite Gesamtsieg war natürlich sehr emotional, aber beim ersten ging ein Traum in Erfüllung, ich habe ein Lebensziel erreicht», berichtete der aktuelle WM-Dritte.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1