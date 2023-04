Nico Hülkenberg und das Podium: Haas mit extra Anreiz

Nico Hülkenberg wartet immer noch auf sein erstes Podium. Keine Frage ist, dass er das Ziel unbedingt erreichen möchte. Von Haas gibt es einen extra Anreiz.

Nico Hülkenberg feierte zuletzt seine ersten Punkte für Haas, in Australien wurde der 35-Jährige Siebter, was ihm sechs Zähler einbrachte. Er konnte sich sogar kurz Hoffnungen auf einen Podiumsplatz machen – es wäre sein erster in der Formel 1 gewesen.

Dass er nach all den Jahren immer noch darauf wartet ist etwas, das Hülkenberg nicht unglücklich macht, aber antreibt. Und Haas legt neben der Ehre und der Genugtuung noch etwas obendrauf, wie Teamchef Günther Steiner verriet.

«Über Fahrerverträge spreche ich nicht, aber er bekommt bestimmt was - so offen kann ich sein, da wird er nicht böse sein. Mehr als eine Flasche Bier oder Wein bekommt er», sagte Steiner im Interview RTL/ntv und sport.de.

«Es ist immer ein Anreiz da, der ist aber nicht nur materiell für Nico. Man weiß, er ist ein sehr guter Formel-1-Fahrer, aber war noch nie auf dem Podium. Für ihn wäre das auch eine Krönung für seine Karriere», sagte Steiner.

Doch nicht nur Hülkenberg wartet auf ein Podium, auch bei Haas hat es noch nicht funktioniert. Es wäre also eine doppelte Genugtuung.

«Es wäre nicht nur schön für ihn, es wäre auch schön für Haas. Wir haben schon eine Pole Position und eine schnellste Rennrunde. Es fehlt uns das Podium und dann der Sieg. Man muss daran arbeiten, das hinzubekommen. Und dann wird es irgendwann passieren, da bin ich mir sicher», so der Südtiroler weiter.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1