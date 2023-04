Lando Norris: Kein Problem mit Quali nach FP1

McLaren-Star Lando Norris macht es nichts aus, an den Sprint-Wochenenden nach nur einem Training ins Qualifying zu steigen. Gleichzeitig sagt der Brite: «Ich bin immer noch nicht der grösste Sprint-Fan.»

An einem gewöhnlichen Rennwochenende dürfen die Teams und Fahrer drei Trainingsstunden absolvieren, um sich aufs Qualifying und Rennen vorzubereiten. Wird ein Wochenende jedoch im Sprint-Format ausgetragen, steht schon nach einem Training das Abschlusstraining an. Beim nächsten Kräftemessen in Baku bestreiten die GP-Stars erstmals zwei Qualifyings – eines für den Sprint und eines für den GP.

McLaren-Star Lando Norris gefällt die Herausforderung, die Zeitenjagd nach nur einer Stunde zu absolvieren. Er sagt: «Ich mag es, wenn es nach dem ersten Training ernst wird. Es setzt uns Fahrer etwas mehr unter Druck, und auch die Ingenieure. Nach nur einer Stunde geht es schon mit der Action los.»

Der 23-Jährige aus Bristol betont aber auch: «Ich bin immer noch nicht der grösste Sprint-Fan. Mir gefällt es, wie das klassische Rennwochenende aufgebaut ist, dass der Druck bis zum Sonntag grösser wird und mit dem Qualifying am Samstag.»

«Es wäre schon cool, gleich nach dem ersten Training ein Qualifying zu bestreiten, aber dadurch würde sich das Rennwochenende auf zwei Tage verkürzen, deshalb wüsste ich nicht, wie man das umsetzen könnte», fügte Norris an.

