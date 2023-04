Lapo Elkann: «Ferrari muss jetzt aufwachen!»

​Lapo Elkann (45), Enkel des legendären Industriellen Gianni Agnelli, Unternehmer und Bruder des Fiat-Präsidenten John Elkann, erzeugt auf Twitter viel Wirbel – er meldet sich sehr leidenschaftlich zu Wort.

Lapo Elkann gilt als «enfant terrible» der Agnelli-Familie. Der heute 45-Jährige zündete seine Lebenskerze an beiden Enden an. Das war auch der Grund, wieso sich Lapo Elkann 2006 zwischendurch aus allen Funktionen bei Fiat zurückzog. Zuvor hatte er erfolgreich an der Verjüngung des Marken-Images von Fiat gearbeitet und eine Bekleidungs- und Accessoires-Linie für das Traditionsunternehmen entworfen. Danke Lapos Impulsen wurde der Fiat-Ruf entstaubt, Fiat war auf einmal wieder sexy. Lapo Elkann war am Auftritt des neuen Fiat 500 beteiligt und brachte unter «Italia Independent» zunächste eine Sonnenbrillen-Kollektion auf den Markt, später eine Modelinie.

Die Dämonen blieben: Im November 2016 ermittelte die New Yorker Polizei gegen Elkann, der angeblich entführt worden war. Die Ermittlungen wurden später als ergebnislos eingestellt.

Der Designer baut im Rahmen der Marke «Garage Italia Customs» Autos nach Wünschen der Kunden um. Das passt, den Elkann ist regelmässig als bestgekleideter Italiener ausgezeichnet worden, seine Stilsicherheit wird gerühmt.

Die Leidenschaft des Enkels der Industriellen-Legende Gianni Agnelli und des Bruders des Ferrari-Präsidenten John Elkann ist geblieben, wie sein jünster Tweet zeigt. Da meldet er sich mit kraftvollen Worten über Ferrari zu Wort, die reichlich Raum für Auslegung bieten.

Lapo Elkann schreibt: «Bei Ferrari ist jetzt Ernsthaftigkeit gefragt. Es muss auch über den Tellerrand hinaus gedacht werden, Ferrari muss jetzt aufwachen. Fertig mit Politik und Spielchen. So gewinnt man nie!»



In Italien wird nun darüber gerätselt, worauf sich Elkann wohl beziehen mag. Gut, Politik ging mit dem Ferrari-Rennstall schon immer Hand in Hand, aber Spielchen?



Lapo leistet sich auch seinen Seitenhieb gegen seinen Bruder. Als ein User unter den Post schreibt, «Lapo, die Wahrheit ist, dass in den Augen vieler Tifosi das Präsidium durch Abwesenheit glänzt», antwortet Lapo mit diesen Worten: «Das weiss ich leider.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1