Verrückt: Alfa Romeo-Rennwagen auf der Autobahn

​Der Autohersteller Alfa Romeo twittert: «Wir machen’s wieder mal! Unser Formel-1-Fahrer Guanyu Zhou zischt über die italienischen Strassen.» Der Chinese fuhr einen GP-Renner auch auf der Autobahn A1.

Da staunte der eine oder andere Autobahnbenutzer in Westitalien Bauklötze: Er teilte die Schnellstrasse mit dem chinesischen Formel-1-Fahrer Guanyu Zhou und einem Formel-1-Rennwagen des Typs Sauber C32 aus dem Jahre 2013, in Lackierung des diesjährigen GP-Autos von Alfa Romeo.

Das Turnier Traditionsunternehmen twitterte dazu: «Wir machen’s wieder mal! Unser Formel-1-Fahrer Guanyu Zhou zischt über die italienischen Strassen; dies für eine ganz besondere Gelegenheit.»

Diese Gelegenheit sind 100 Jahre des berühmten Quadrifoglio (vierblättrigen Kleeblatts), was der Autohersteller mit Sonderausgaben der Modelle Giulia und Stelvio feiert, mit einer auf 100 Fahrzeuge limitierten Auflage namens «Quadrifoglio 100º Anniversario».

Guanyu Zhou wetzte auf Strassen der italienischen Regionen Campania und Lazio herum, also an der Westküste des Landes mit den Hauptorten Neapel und Rom, genauer: von Cassino (Lazio) bis Pomigliano d’Arco (Campania). Die exakte Route wurde nicht preisgegeben. Bei der Autobahn handelte es um die A1, die dort verläuft. Die A1, auch Autostrade del Sole genannt, verläuft von Mailand 750 Kilometer via Rom nach Neapel.



Formel-1-Autos auf Strassen sind keine Seltenheit: Die Schauläufe von Red Bull sind legendär, und Alfa Romeo hatte vor Zhous Ausfahrt im Juni 2022 Valtteri Bottas mit dem GP-Renner in die Innenstadt von Mailand entsandt.



Es ist nicht bekannt, wie Formel-1-Fahrer Zhou die Autobahn-Maut beglichen hat.





