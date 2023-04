Ferrari nach Leclerc-Pole: Das schönste Geschenk

​Charles Leclerc hat Ferrari die erste Pole-Position seit Carlos Sainz in Texas 2022 beschert. Der Monegasse war schon 2021 und 2022 in Baku der schnellste Mann. Ferrari-Sportchef Laurent Mekies ist überglücklich.

19. Pole-Position für Charles Leclerc in der Formel 1, seine erste seit dem 1. Oktober 2022 in Singapur, die erste von Ferrari seit Carlos Sainz in Texas Ende Oktober – endlich wieder strahlende Gesichter bei der Scuderia.

Nach einem schwierigen Saisonstart (kein Podestplatz für Ferrari, Leclerc in zwei von drei Rennen out) ist diese Pole Balsam auf die Seele der geschundenen Tifosi. «Das ist wie ein tiefer Atemzug für das ganze Team», umschreibt Leclerc, «auch wenn uns natürlich klar ist, dass Red Bull Racing noch immer das beste Auto hat.»

«Wir haben es geschafft, schon im ersten freien Training eine gute Abstimmung zu finden, das war die Grundlage für die Pole heute.»

«Heute hat wirklich alles mal perfekt funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, denn in den vergangenen Wochen gab es doch einigen Wirbel ums Team, und der Druck heute mit nur einem Trainng und dann gleich der Quali war enorm.»

Mit Wirbel meint Leclerc harte Kritik vor allem aus Italien am verpatzten ersten Saisonteil, dazu die Gerüchte, dass er sich zu Mercedes abseilen könnte.



Zu diesem Wirbel gehört ebenfalls Ferrari-Sportchef Laurent Mekies, der 2024 Teamchef von AlphaTauri wird. Der Franzose sagt: «Diese Pole ist das schönste Geschenk für alle Ferrari-Mitarbeiter, die sich in den vergangenen Wochen mehr denn je in die Arbeit gekniet haben.»



«Wir fanden schon in Australien, dass wir in Sachen Abstimmung einen Schritt nach vorne getan hatten, das hat sich nun betätigt. Einen grossen Anteil an dieser Pole hat Charles, der heute rundweg sensationell gefahren ist. Nun wollen wir diesen Aufwärtstrend am Samstag und Sonntag bestätigen.»



Nach der Quali ist vor der Quali: Nach dem Abschlusstraining vom Freitag für den Grossen Preis geht es am Samstagmorgen in die Qualifikation für den Sprint vom Nachmittag.





Qualifying, Aserbaidschan

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,203 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,391

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:40,495

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,016

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,177

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:41,253

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,281

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:41,581

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:41,611

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,611

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,654

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,798

13. Alex Albon (T), Williams, 1:41,818

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,259

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:42,395

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:42,642

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,755

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,417

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,853

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:55,282