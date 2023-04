Nico Hülkenberg (12.): «Es ist noch alles offen» 29.04.2023 - 12:01 Von Otto Zuber

© LAT Nico Hülkenberg

Für Nico Hülkenberg lief das zweite Qualifying in Baku deutlich besser als das erste am Vortag: Der Deutsche schaffte es diesmal ins Q2 und war am Ende der Zwölftschnellste.