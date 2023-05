Live-Ticker Miami-GP: Achtung, späte Startzeiten!

Am Wochenende trägt die Formel 1 bereits das nächste Event aus. Aus Miami gibt es dann für die Fans in Europa Unterhaltung am (späten) Abend. Wir haben alle Infos.

Die Formel 1 nimmt Fahrt auf: Nach dem vierten Rennwochenende der Saison in Baku geht es gleich weiter, der Tross reist über den großen Teich in die USA. Im Miami steht das fünfte Rennen des Jahres auf dem Programm.

Im vergangenen Jahr feierte die Motorsport-Königsklasse rund um das Stadion der Miami Dolphins ihr Debüt. Für Fans heißt es auch in diesem Jahr, dass es die Action aus Florida am Abend im TV zu sehen und in unserem Live-Ticker zu lesen gibt. So beginnt das Qualifying um 22 Uhr MESZ, das Rennen um 21.30 Uhr MESZ.

Mit unserem beliebten Live-Ticker verpassen Sie von Qualifying und Rennen wie gewohnt nichts. Wir haben für Sie aber auch wie üblich die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF und SRF zusammengefasst.

USA-GP im Fernsehen

Freitag, 5. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – GP Baku Wiederholung

11.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

14.30 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

15.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

15.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

15.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

16.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2023

16.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

16.45 Sky Sport F1 – GP Baku Wiederholung

18.45 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

19.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

20.00 Erstes Training

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.30 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

22.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2023

23.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

23.35 ORF 1 – Erstes Training Highlights

23.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

23.30 Zweites Training

Samstag, 6. Mai

01.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

02.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

04.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00 Sky Sport F1 – GP Miami 2022

14.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

15.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

16.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

18.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

18.30 Drittes Training

20.00 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

21.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

00.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 7. Mai

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

07.30 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

08.00 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

08.30 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

11.00 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

15.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

16.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.00 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Villeneuve/Spanien 1997

19.45 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

20.00 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

20.15 ORF 1 - Formel-1-News

20.50 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.30 Grosser Preis der USA (57 Runden oder 120 Minuten)

23.15 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.15 ORF 1 – F1 Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

01.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung