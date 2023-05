Carlos Sainz (Ferrari): Kampfansage vor Miami-GP 07.05.2023 - 12:17 Von Vanessa Georgoulas

© LAT ​Carlos Sainz rechnet damit, im Miami-GP von Max Verstappen überholt zu werden © LAT Der Ferrari-Star will auf den ersten Metern bereits angreifen Zurück Weiter

Ferrari-Star Carlos Sainz wird das fünfte Saisonrennen in Miami von Startplatz 3 in Angriff nehmen. Der Spanier kündigt einen Angriff auf den ersten Metern an. Er weiss aber auch, welche Stärken seine Hauptgegner haben.