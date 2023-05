Charles Leclerc (Ferrari/7.): «Das ist inakzeptabel!»

​Wieder ein Unfall von Charles Leclerc im Autodrom von Miami, damit die Chance auf einen guten Startplatz dahin. Der Monegasse ist untröstlich: «Das ist inakzeptabel. Ich bin von mir selber total enttäuscht.»

Abschlusstraining zum Grossen Preis von Miami: Mir Rang 2 im zweiten Quali-Segment hatte Charles Leclerc angedeutete – vielleicht geht ja doch was gegen den scheinbar überlegenden Max Verstappen. Und letztlich stimmte das ja auch: Denn Charles Leclerc ist der Grund, wieso Verstappen am Sonntag nur von Startplatz 9 ins Rennen gehen wird.

Als die Fahrer im letzten Quali-Teil eine letzte schnelle Runde fahren wollten, setzte Leclerc seinen Ferrari in die Pistenbegrenzung, wie schon im freien Training. Damit erhielt Verstappen keine Chance mehr, einen zweiten Reifensatz einzusetzen.

Leclerc: «Ich bin keiner, der sich in Ausreden flüchtet. Das war mein Fehler, und das ist inakzeptabel. Ich bin von mir selber total enttäuscht.»

«Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und sagen – eine Windbö hat mich eben erwischt. Aber der Wind ist für alle gleich. Fakt ist: Das Auto war sehr schwierig zu fahren, aber ich selber hatte diese Abstimmung fürs Qualifying gewählt. Mir war klar, dass wir das Potenzial für eine Spitzenplatzierung haben, aber das geht halt nur mit solch einem Set-up.»



«Aber dass ich nun im freien Training und in der Quali praktisch den gleichen Fehler mache, das ist für mich schwer zu verdauen. Dabei ist doch die Quali eine Stärke von mir!»



«Um in diesem Jahr eine Pole zu erringen, muss ich Risiken eingehen. In Baku hat das geklappt, hier nicht.»



«Jetzt muss ich versuchen, im Rennen so weit vorzurücken, wie ich kann. Aber in Sachen Reifen-Management ist Red Bull Racing auf einem anderen Planeten. Vielleicht spielt uns ja das Wetter in die Karten.»





Qualifying, Miami

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,841 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,202

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,349

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,767

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,786

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,804

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,861

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,935

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:27,795

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,903

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,975

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,091

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:28,395

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,394

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:28,429

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,476

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,484

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,577