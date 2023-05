Lewis Hamilton (6.): «Das wird nicht passieren»

​Mercedes hat in Miami die Ränge 4 (George Russell) und 6 (Lewis Hamilton) eingefahren. Der siebenfache Weltmeister Hamilton ist wenig zuversichtlich: «Wir werden mit den neuen Teile nicht eine Sekunde schneller.»

Red Bull Racing überragend, Aston Martin mit Fernando Alonso zweite Kraft, dahinter Mercedes mit besserem Renntempo als Ferrari, das ist die Kurzversion der Hackordnung im Formel-1-Feld in Miami.

In Imola kommen endlich Verbesserungen an den Wagen von Russell und Hamilton, aber Lewis sagt im Anschluss an den Grand Prix in Florida, nach nur einem Podestplatz in den ersten fünf Saisonrennen: «Klar freue ich mich, dass wir neue Teile ans Auto bekommen, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir mit den neuen Teile eine Sekunde pro Runde schneller werden. Das wird nicht passieren. Ich hoffe, es wird ein Schritt nach vorne sein.»

Auf die Frage nach seinem Rennen meint Hamilton: «Ich weiss nicht, ob dies die optimale Strategie gewesen ist. Ich hatte Mühe zu Beginn des Rennens. Da steckten wir in diesem D-Zug fest mit Autos, die alle ihre Heckflügel flachstellen. Es war ein hartes Stück Arbeit, am Williams von Albon vorbeizukommen, denn sein Auto ist auf der Geraden verflixt schnell.»

«Als ich mal freie Bahn hatte, lief es besser. Und als ich die harten Reifen los war, konnte ich endlich angreifen. Zur Mitte des Rennens wurde das Rennauto lebendig. Wenn du von Startplatz 13 Sechster wirst, dann solltest du dich nicht beklagen. Es war ein unterhaltsames Rennen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1