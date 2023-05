Lewis Hamilton: Langeweile in den kommenden Jahren?

Die Formel 1 wird im Moment von Red Bull Racing dominiert. Wie immer in solchen Fällen werden Beschwerden über Langeweile stetig lauter. Was sagt Lewis Hamilton?

In der Formel 1 bestimmt seit dem Saisonstart Red Bull Racing das Geschehen. Max Verstappen und Sergio Pérez wechseln sich mit den Siegen ab, im Moment hat der Weltmeister die Nase vorne.

Bitter: Hinter Red Bull Racing tobt ein harter Kampf um den ersten Rang hinter RBR, Aston Martin, Mercedes und Ferrari sind in etwa auf Augenhöhe – wenn Red Bull Racing nicht so einen deutlichen Vorsprung hätte, wäre es ein Vierkampf um den Titel.

Doch der Vorsprung von Verstappen und Pérez ist nun mal da, und mit ihm gibt es auch wieder die Diskussionen um eine Langeweile, die sich in der Formel 1 breitmachen könnte.

«Es ist nicht meine Aufgabe, die Leute davon zu überzeugen, sich einen Sport anzusehen», sagte Ex-Champion Lewis Hamilton. «Ich schaue nicht zu, also ist es für mich nicht langweilig.»

«Aber als Fan, der zuschaut, kann ich es verstehen, weil es nicht so wettbewerbsfähig ist wie vielleicht die NFL oder die NBA im Moment. Die Formel 1 hat versucht, die Teams einander näher zu bringen, aber es scheint nicht zu funktionieren», sagte Hamilton.

Vor allem Mercedes hat zu kämpfen, Hoffnungen ruhen auf einem größeren Upgrade, das in Imola kommen soll. Was damit dann möglich ist, muss sich aber noch zeigen. «Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir so hart arbeiten, wie wir können, um wieder näher heranzukommen und ihnen einen größeren Kampf zu liefern», fügte Hamilton hinzu.

«Es ist nur bedauerlich, dass wir immer noch die gleichen Abstände zwischen den Teams sehen. Ich weiß nicht, was die Lösung für die Zukunft ist, aber wir müssen uns an dieses Reglement anpassen. Andernfalls könnte es für Jahre so weitergehen wie bisher.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1