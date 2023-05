Max Verstappen: So talentiert wie Michael Schumacher

Giancarlo Fisichella ist sich sicher: In Sachen Talent steht Max Verstappen auf einer Stufe mit Michael Schumacher

GP-Veteran Giancarlo Fisichella hält grosse Stücke auf Formel-1-Champion Max Verstappen. Er ist sich sicher: Das Talent des Red Bull Racing-Stars ist genauso gross wie jenes von Michael Schumacher.

Bereits im vergangenen Jahr dominierte Max Verstappen an der Spitze des Formel-1-Feldes. Besonders in der zweiten Saisonhälfte glänzte der 25-jährige Niederländer und gewann neun von elf Kräftemessen. Auch in dieser Saison fährt der Red Bull Racing-Star ganz vorne mit, drei der fünf GP, die bisher stattgefunden haben, entschied er für sich, die anderen beiden Rennen beendete er auf dem zweiten Platz.

Kein Wunder, zählen viele Experten den Titelverteidiger bereits jetzt zu den ganz grossen Namen des Sports. Auch der frühere GP-Pilot Giancarlo Fisichella ist überzeugt, dass Verstappen zu den Besten gehört. Im Interview mit der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport» zieht er sogar den Vergleich zum siebenfachen Weltmeister Michael Schumacher.

«Ich fuhr gegen Schumacher, als er mit Ferrari alle Siege holte. Ich denke, wenn es ums Rennmanagement geht, gibt es keinen stärkeren Fahrer. Er ist bis heute die Nummer Eins in diesem Bereich», schwärmt der Italiener. «Aber wenn es ums fahrerische Können geht, dann ist Max Verstappen auf dem gleichen Niveau», fügt er an.

«Verstappen macht kaum Fehler. Er hat es geschafft, eine unfassbar konstante Performance zu zeigen und seine Schwächen zu eliminieren. Er ist auf nasser Piste stark, und auch im Trockenen, im Qualifying genauso wie im Renntrimm. Er ist ein kompletter Fahrer», lautet Fisichellas Urteil. «Wenn man bedenkt, was er in seinem Alter erreicht hat und noch schaffen wird, ist er sogar den Grossen der Vergangenheit voraus. Nur Charles Leclerc kann ihm in dieser Hinsicht das Wasser reichen. Ein Fahrer wie Verstappen wird nur alle 20 Jahre geboren.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1