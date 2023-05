Carlos Sainz (Ferrari): «Ich bin schockiert»

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat sich in seiner Heimatstadt Madrid die «Formula 1 Exhibition» angeschaut. Der Unfallwagen von Romain Grosjean aus Bahrain 2020 hat den WM-Fünften sehr nachdenklich gemacht.

Grosser Preis von Bahrain am 29. November 2020: Kurz nach dem Start ging der Haas-Rennwagen von Romain Grosjean in Flammen auf, es musste mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Nach bangen Sekunden konnte sich der Genfer aus dem in der Leitschiene steckenden Chassis befreien, er kam mit Verbrennungen an den Händen davon. Heute fährt er IndyCar-Rennen.

Die Überreste des Rennautos werden derzeit in Madrid gezeigt, im Rahmen der Ausstellung «Formula 1 Exhibition» auf dem IFEMA-Gelände, noch bis zum 16. Juli.

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat es sich nicht nehmen lassen, die Ausstellung in seiner Heimatstadt anzusehen. Der WM-Fünfte von 2021 und 2022 sagt: «Ich bin schockiert über das Unfallauto von Romain. Das ist eine ernüchternde Erinnerung daran, wie gefährlich unser Sport sein kann – trotz aller Sicherheitsmassnahmen.»

Der 28-Jährige weiter: «Das verkohlte Chassis zeigt auch, dass wir Formel-1-Fahrer jedes Mal unser Leben aufs Spiel setzen, wenn wir da raus fahren.»



Mehr über die Ausstellung erfahren Sie hier.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1