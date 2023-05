Imola-GP: Rückkehr des Rennens erst 2024

​Kurz nach 13.00 Uhr des 17. Mai stand fest: Der Grosse Preis der Emilia-Romagna in Imola kann nach schweren Unwettern nicht stattfinden. In Imola wird erst wieder 2024 gefahren.

Tagelang schwere Unwetter in den Regionen Emilia-Romagna und Ancona, fünf Menschen verloren ihr Leben, ein halbes Dutzend wird vermisst, Tausende mussten Hab und Gut zurücklassen, um vor den Wassermassen zu fliehen. Natürlich war es völlig richtig, vor diesem Hintergrund kein Formel-1-Rennen durchzuführen.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben die Vorbereitungen für das sechste Rennwochenende des Jahres am 17. Mai kurz nach 13.00 Uhr abgebrochen. Bereits am Dienstagnachmittag wurde die Strecke sicherheitshalber geräumt, am Mittwoch war die Anlage geschlossen – und das aus gutem Grund, wie die Helikopter-Aufnahmen bewiesen: Das kleinere Fahrerlager (wo ein Teil des Formel-1-Materials untergebracht ist sowie die Formel-2- und Formel-3-Rennställe ihre Lastwagen hinstellen sollten) sowie Teile der Strecke stehen unter Wasser.

Die Formel 1 teilte mit: «Nach Gesprächen zwischen der Formel 1, dem FIA-Präsidenten, den lokalen Behörden, dem Präsidenten des italienischen Automobilklubs, dem Präsidenten der Regio Emilia-Romagna, dem Bürgermeister von Imola sowie dem Veranstalter ist die Entscheidung getroffen worden, aus Sicherheitsgründen nicht fortzufahren mit diesem GP-Wochenende.»

«Es ist derzeit unmöglich, ein sicheres Rennwochenende zu veranstalten, und es wäre falsch, die Sicherheitskräfte in dieser schwierigen Lage unnötig zu belasten.»

Angelo Sticchi Damiani, Präsident des Automobilklubs von Italien (ACI) hat sich nun so zu Wort gemeldet: «Wenn ich mir ansehe, wie kompliziert das WM-Programm in diesem Jahr ist, dann ist es sinnvoll, erst 2024 wieder in Imola zu fahren und die verlorene Ausgabe 2026 anfügen. Aber solche Gespräche haben derzeit keine Priorität.»



Die Kollegen von «ORF» haben ebenfalls bereits berichtet, dass das Rennen 2023 nicht nachgeholt wird.





Keine Lücke zu finden

Das Rennen im August durchzuführen, wie spekuliert wurde, ist nicht möglich: Zwischen der Formel 1 und den Rennställen ist eine Sommerpause vertraglich vereinhart. Dazu steht am 15. August mit dem Ferragosto einer der wichtigsten kirchlichen und familiären Feiertage Italiens an. Die meisten Betriebe schliessen für eine ganze Woche.



Und dass eine Motorsport-Veranstaltung in der Ferragosto-Woche nicht funktioniert, durften die Imola-Verantwortlichen bereits 2019 feststellen. Beim MXGP-Treffen damals war es viel zu heiss, und es waren kaum Zuschauer zugegen. In der Woche davor und danach stehen die MotoGP-Rennwochenenden in Silverstone und Österreich auf dem Programm, eine Überschneidung versuchen die GP-Verantwortlichen beider Serien möglichst zu vermeiden.



Auch sonst gab es schlicht keine Lücke im Programm, wie es Sticchi Damiani angesprochen hat: Den Imola-GP vor oder nach dem Kanada-GP nachzuholen, ist logistisch unrealistisch. Das Rennen auf den 16. Juli zu legen, würde bedeuten, dass wir fünf Grands Prix an aufeinander folgenden Wochenenden hätten – Österreich, Grossbritannien, Imola, Ungarn, Belgien. Undenkbar.



Im Anschluss ans GP-Wochenende von Belgien folgt die erwähnte Sommerpause, die im Reglement verankert ist. Also wäre Imola weder nach Belgien noch vor den Niederlanden denkbar gewesen.



Das Rennen unmittelbar nach Monza auszutragen, ist wegen des darauf folgenden Grands Prix in Singapur nicht zu stemmen. Das Restprogramm besteht aus Überseeläufen.





Formel-1-WM 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format