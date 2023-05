Mike Krack (Aston Martin): Mit Alonso konstant stark

​Aston Martin liegt im Konstrukteurs-Pokal auf dem zweiten Platz hinter Red Bull Racing, Fernando Alonso hat in fünf Rennen vier Podestplätze erobert. Teamchef Mike Krack sagt, wie es weitergeht.

Dritter in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien, Vierter in Aserbaidschan, wieder Dritter in Imola – Fernando Alonso und Aston Martin zeigen anhaltend hervorragende Leistungen.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack nach dem Rennen in Florida: «Wir sind mit Fernando und diesem Auto konstant stark, auf jeder Art von Rennstrecke, und das zeigt, welche gute Mannschaft wir haben.»

Für den 51-jährigen Luxemburger sind diese regelmässigen Ergebnisse auch «ein Zeichen dafür, dass wir uns auf keine unnötigen Risiken einlassen. Wir spielen hier nicht Lotto, sonden wir verlassen uns auf Entscheidungen, die auf Fakten beruhen.»

Natürlich läuft nicht alles perfekt: Lance Stroll musste in Dschidda wegen Motorschadens aufgeben, in Miami schied der Kanadier schon im ersten Quali-Segment aus und konnte im Rennen als Zwölfter nicht punkten.

In Miami unterschätzte die Aston Martin-Mannschaft, wie schnell sich die Strecke entwickelt. Um einen Satz weicher Reifen zu sparen, wurden Alonso und Stroll in Q1 auf gebrauchten Walzen hinausgeschickt. Ergebnis: Stroll blieb als 18. hängen. «Das war ein ziemlich grosser Fehler», gibt Krack zu.



Viele Fans von Aston Martin fragen sich: Können sich die Grünen auf diesem Niveau halten?



Ein Fragezeichen für Krack: «Wir wissen noch nicht, wie gut wir auf Highspeed-Kursen sein werden, also auf Strecken wie Spa-Francorchamps oder Monza. Und uns ist klar, dass die Gegner intensiv entwickeln. Mercedes beispielsweise soll grosse Schritte vorwärts machen.»



«Was uns angeht, so bleiben wir beim gleichen Kurs wie bis anhin: Ein Rennwochenende ums andere und versuchen, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1