Damon Hill: Charles Leclerc machte einen Fehler

Damon Hill und Charles Leclerc 2019 in Suzuka

​2019 unterzeichnete der Monegasse Charles Leclerc bei Ferrari einen Vertrag, wie er von den Italienern noch nie offeriert worden war – Laufzeit fünf Jahre. Weltmeister Damon Hill glaubt: Das war ein Fehler.

Diese Formel-1-Nachricht schlug 2019 wie ein Blitz ein: Der damals 22 Jahre junge Charles Leclerc erhielt von Ferrari einen Fünfjahresvertrag angeboten, das hatte es bei den Italienern noch nie gegeben! Leclerc war davon überzeugt, dass er im Handumdrehen Weltmeister werden würde und zögerte im Dezember nicht mit der Unterschrift. Schliesslich hatte er seine ersten beiden Grands Prix gewonnen, die Zukunft sah gut aus.

Vier Jahre später hat Leclerc nur drei weitere GP-Siege eingefahren und 19 Pole-Positions errungen, war aber wie sein Rennstall 2022 nicht konstant genug, um Max Verstappen und Red Bull Racing am Titelgewinn zu hindern. Ferrari war in eine Flaute geraten, weil am Motor korrigiert werden musste – Leclerc wurde 2020 nur Achter, 2021 Siebter.

Der Engländer Damon Hill, 22-facher GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister 1996 mit Williams, ist der Meinung, dass Leclerc damals einen Fehler gemacht hat: «Aus meiner Sicht hängt Leclerc bei Ferrari fest. Er hat zwischendurch brilliert, aber das hat nicht gereicht, um sich anhaltend in die Position eines Titelgewinners zu bringen. Sie waren zwischendurch sehr gut, und dann ist der WM-Angriff verpufft.»

«Dazu kommt, dass Leclerc einige Flecken im Reinheft hat, er macht immer wieder Fehler, auch auf Quali-Runden. Wenn ich mir ansehe, wie die anderen Top-Teams aufgestellt sind, dann kann ich mir vorstellen, dass die mit ihren Piloten ziemlich zufrieden sind. Damit sind die Wege für Leclerc verbaut.»

Der heutige GP-Experte unserer britischen Kollegen von Sky vertieft: «Red Bull Racing? Keine Chance. Mercedes? Toto Wolff wird Hamilton so lange ein Auto hinstellen, wie Lewis das möchte. Und der geht auch nicht woanders hin. Aston Martin ist noch im Aufbau, auch hier sind die Cockpits bezogen.»



Nach der Absage des Grossen Preises der Emilia-Romagna ist der nächste WM-Lauf jener in Monaco. 2021 und 2022 ging Charles Leclerc auf den Strassen seiner Heimat von Pole-Position ins Rennen.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1