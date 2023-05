Fernando Alonso gegen Max Verstappen: Ein weiter Weg

​Der Spanier Fernando Alonso hat in fünf WM-Läufen 2023 vier Mal Platz 3 eingefahren. Aston Martin-Technikchef Dan Fallows sagt: «Es ist noch ein weiter Weg, um Red Bull Racing einzuheizen.»

Im Rahmen des Miami-GP hat Aston Martin-Pilot Fernando Alonso gesagt: «Wenn mir vor der Saison ein Podestplatz im ersten WM-Teil offeriert worden wäre, hätte ich dankend angenommen. Nun haben wir schon vier davon – unglaublich!»

Der 41-jährige Spanier glaubt: «Wir können in diesem Jahr aus eigener Kraft gewinnen. Die grössten Chancen wittere ich für die Wochenenden in Monaco, auf dem Hungaroring und in Singapur.»

Mittelfristig will Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll mit der englischen Traditionsmarke Formel-1-Weltmeister werden. Aber Technikchef Dan Fallows glaubt: «Es ist noch ein weiter Weg, um Red Bull Racing einzuheizen.»

«Wir haben mit dem Aston Martin AMR23 ein gutes Rennauto gebaut, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, wo wir gemessen an Red Bull Racing stehen. Es gibt keinen bestimmten Bereich, den wir dringend verbessern sollten, wir müssen vielmehr in allen Bereichen zulegen, um weitere Fortschritte zu machen.»

«Der AMR23 ist ein verlässlicher Allrounder. Die besondere Stärke des Wagens ist vielleicht, dass er keine ausgeprochene Schwäche hat. Wir sind auf jeder Art Rennstrecke konkurrenzfähig. Es muss uns nur gelingen, jeweils das Beste aus dem Wagen zu holen.»



«Wir haben eine solide, gesunde Basis, und mit den kommenden Entwicklungen wollen wir darauf aufbauen. Natürlich sehen wir uns an, was die Gegner so treiben, aber bei allen Verbesserungen behalten wir immer im Auge, was unterm Strich an Rundenzeit herauskommt. Es bringt zum Beispiel wenig, sich auf mehr Top-Speed zu konzentrieren, dafür aber Abstriche in anderen Belangen machen zu müssen.»



Sieht Dan Fallows das mit dem Gewinnen auch so wie Alonso? Der 49-jährige Engländer sagt: «Ich würde gerne mit ja antworten. Es kommen Strecken, auf welchen das Kräfteverhältnis nicht normal sein wird, und Monaco ist eine solche Strecke.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1