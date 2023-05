James Vowles (Williams): Verblüffende Aussagen

​Der Engländer James Vowles (43), seit Januar 2023 Teamchef des traditionsreichen Williams-Rennstalls, zeigt in diesem Gespräch Seiten, die wir vom langjährigen Mercedes-Strategen noch nicht kannten.

James, wann bist du vom Formel-1-Fieber gepackt worden?

Ich würde sagen, Anfang der 1990er Jahre. Das war die Ära, als Williams so erstarkte. Das war die Zeit, als ich begann, mir die Rennen regelmässig anzusehen.

Welche war dein erstes Auto?

Ein Renault Clio, aber jetzt kommt es – es war eine Sonderauflage Williams!

Hast du die Fahrprüfung im ersten Anlauf bestanden?

Ja, und ich hatte es ziemlich eilig, das passierte 15 Tage nach meinem 17. Geburtstag.

Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?

Vertraue deinem Instinkt.

Bist du abergläubisch?

Ich bin ein Pragmatiker, der Daten-basiert vorgeht. Aber ich muss zugeben – es gibt gewisse Dinge, die ich immer mache. So habe ich an einem GP-Wochenende stets den gleichen Stift dabei. Und bevor es an den Kommandostand geht, bereite ich mich immer gleich vor. Ich weiss, dass dies null Einfluss auf unsere Leistung hat, aber ich finde das beruhigend.

Welches ist deine Lieblings-Rennstrecke?

Suzuka. Im Fernsehen wird nicht deutlich, was für eine fantastische Bahn das ist.

Du darfst im ganzen Jahr nur einen Film nochmal sehen. Welcher wäre das?

Ich bin einer, der keinen Film zwei Mal schaut. Denn ich weiss ja nach dem ersten Mal, was darin passiert. Aber wenn ich mich entscheiden muss – Days of Thunder mit Tom Cruise.

Bis du ein Adrenalin-Junkie?

Ja, würde ich schon sagen. Ich fahre Motorrad und in meiner Freizeit auch Rennwagen.

Welche Fähigkeit hättest du gerne?

Ich kann ein wenig auf einem Piano herumklimpern, aber es wäre schön, wenn ich richtig spielen könnte.

Wie viele Liegestützen schaffst du?

(Lacht) Nicht so viele wie ich es gerne könnte. Ich schätze, ungefähr 16 oder so, ab dann würde ich wie einer klingen, der eine Herzattacke hat.

Hast du vor etwas besonders Angst?

Ich hasse Spinnen. Seltsamerweise machen mir Schlangen überhaupt nichts aus, aber Spinnen sind wirklich nicht mein Ding.

Gibt es einen Geruch, den du liebst?

Während des Lockdowns wegen Corona ging ich Erdbeeren pflücken. Diesen Geruch fand ich überaus intensiv und berauschend.

Wann bist du zuletzt hinter dem Herd gestanden?

Ich komme nicht mehr so oft zum Kochen wir früher, aber vor kurzem habe ich einige leckere Fajitas auf den Tisch gezaubert. So richtig kochen ist das aber nicht.

Welche drei Dinge sind bei einem Flug immer in deinem Handgepäck?

Lärmunterdrückende Kopfhörer, ein Buch und ein Notizbuch. Ich mache mir auf Flügen gerne Gedanken und halte die fest.

Welche Superkraft hättest du gerne?

Ich würde gerne fliegen. Das wäre prima, um schnell vom einen Ort zum anderen zu kommen.

Wir geben dir zwei Wochen Ferien, ohne Hauch von Formel 1, wohin würdest du reisen?

Irgendwohin, wo ein Meer, einen Strand und viel Sonne zu finden sind.

Welche ungewöhnliche App finden wir auf deinem Handy?

Eine, die mir den Inhalt meines Kühlschranks anzeigt. Sie ist komplett unnütz.

Welches war die erste Platte, die du dir gekauft hast?

Es war ein Tonband, um genau zu sein, von Guns N’Roses. Ich hörte damals auch viel Radio und habe Musik auf Kassette aufgenommen. Du musstest sehr genau arbeiten, um nur Musik und kein Gerede aufzuzeichnen.

Welche Fremdsprache kannst du?

Französisch. Ich bin in der Schweiz zweisprachig aufgewachsen.

Welchen geheimen Weltrekord hältst du?

Du kürzeste Zeit vom Hinsetzen auf das Sofa bis zum Einschlafen.

Früher Vogel fängt den Wurm oder Nachteule?

Vorwiegend Nachteule, schliessen wir mal das Sofa aus. Aber das ist nicht immer so, denn ich stehe auch um sechs Uhr früh auf, um laufen zu gehen.

Welches Auto im Williams-Museum gefällt dir am besten?

Das Museum ist nahe meinem Büro, und ich spaziere oft hin, um meine Gedanken zu sortieren. Ich mag den 14B von Nigel Mansell oder den 15C von Alain Prost. Mir gefällt auch der 1994er Wagen von Ayrton Senna. Ich kann mich nicht entscheiden.

Welches Sport-Ereignis würdest du gerne mal live sehen?

Ein Spiel der NFL. Ich sehe American Football-Spiele im Fernsehen und denke – die Atmosphäre muss der Hammer sein.

Stimmt es, dass du Hubschrauber fliegst?

Ja, das ist wahr. Am schönsten war ein Flug über London. Wir flogen zum Wolkenkratzer «The Shard» und dann wieder nach Hause.

Ananas auf Pizza?

Was? Nein, niemals!

Welches ist das schönste Geschenk, das du jemals erhalten hast?

Es ist merkwürdig, wie man sich dabei vor allem an Dinge aus der Kindheit erinnert. Am eindrucksvollsten fand ich diesen Ghettoblaster, der zwei Tapes gleichzeitig spielen konnte und richtig fette Lautsprecher hatte.

Hast du dich selber mal gegoogelt?

Ich gebe zu – ja. Aber nicht, weil ich ein so selbstverliebter Mensch bin, sondern weil ich wissen wollte, was ich der Welt an unbedachten Zitaten hinerlassen habe.

Gibt es einen Leitsatz, nach dem du lebst?

Behandle die Menschen so wie du selber behandelt werden willst. Ich finde Respekt etwas Schönes.

Eine Zeitreise von 20 Jahren in die Vergangenheit oder in die Zukunft?

In die Zukunft. Ich würde gerne sehen, wie sich die Welt den Anforderungen anpasst.

Welche geheime Sünde hast du?

Die ist nicht so geheim, wie mein Team an der Rennstrecke bestätigen kann – dunkle Schokolade.