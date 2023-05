Hamilton: Nachricht für Katastrophenhelfer Tsunoda

Yuki Tsunoda betätigte sich nach der Absage des Imola-GP als Katastrophenhelfer. Von Lewis Hamilton gab es Unterstützung. Die Lage in der Emilia-Romagna bleibt angespannt.

Die Formel 1 zieht weiter nach Monaco, dort findet am kommenden Wochenende das sechste Rennen des Jahres statt. Die Menschen in Italien können allerdings nicht einfach so in den normalen Alltag zurückkehren und weitermachen.

Die starken Regenfälle in der vergangenen Woche hatten die Region Emilia-Romagna hart getroffen. 14 Menschen haben ihr Leben verloren. Es kam zu mehr als 300 Erdrutschen und mehr als 36.000 Menschen mussten evakuiert werden, Zehntausende sind ohne Strom.

Viele Gebiete befinden sich noch im Ausnahmezustand, vielerorts ging das Wasser über das Wochenende aber zurück. Trotzdem herrscht weiterhin Alarmstufe Rot, weitere Erdrutsche drohen.

Was nun vor allem bleibt, sind Milliardenschäden an den Infrastrukturen, in der Landwirtschaft, in Wohnungen. Beziffert werden die Schäden auf fünf bis sechs Milliarden Euro.

Derweil versucht das in Faenza beheimatete AlphaTauri-Team, weiter zu helfen. Yuki Tsunoda hatte in der vergangenen Woche nach der Absage des Imola-GP selbst mit angepackt.

Der Japaner und sein Teamkollege Nyck de Vries haben zudem jetzt an einer Kampagne des Teams teilgenommen, um auf die tragische Situation in der Region aufmerksam zu machen. Dabei wurden sie von bekannten Prominenten wie der Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn, dem Musiker Wyclef Jean und dem Fußballer Fabio Borini unterstützt.

«Die Emilia-Romagna befindet sich immer noch in einer sehr schlechten Situation. Bitte helfen Sie, wenn Sie können. Bleib stark, Emilia-Romagna», sagte Tsunoda.

Hamilton kommentierte den Beitrag von AlphaTauri mit den Worten «Ich denke an euch alle im Team und an eure Familien. Ich sende euch Gebete der Wärme und hoffe, dass es bald vorbei ist.»

In seiner Instagram-Story fügte der siebenmalige Weltmeister hinzu: «Ein großes Lob an Yuki und das Team, die mit gutem Beispiel vorangehen und vor Ort helfen.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1