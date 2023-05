Domenicali kritisiert Fahrer: «Nicht egoistisch sein»

Einige Formel-1-Fahrer haben zuletzt das Sprint-Format kritisiert, dazu auch die Show vor dem Miami-GP. Für F1-Boss Stefano Domenicali war das ein bisschen viel Kritik auf einmal.

Max Verstappen ist kein Freund der Sprintrennen. Das hat der Niederländer nun wirklich sehr oft betont. «Das ist kein Racing, das ist Zocken wie im Casino. Das ist mehr für die Show», sagte der Red-Bull-Pilot nach seinem dritten Platz im ersten Sprint des Jahres in Baku. Der 25-jährige Niederländer sprach auch von «künstlicher Spannung» und ergänzte deutlich: «Mir macht das keinen Spaß.»

Was den Fahrern auch keinen Spaß machte, war die Show vor dem Miami-GP, als unter Klängen eines Streich-Orchesters aus der Feder von Will.i.am LL Cool J Fahrer für Fahrer präsentierte.

«Das war unter uns Piloten bei der Fahrerbesprechung ein heißes Thema. Wir wussten ja, was da auf uns zukommt, aber ich schätze, das ist nun mal die US-amerikanische Art und Weise, das zu machen. Ich bin offen für Neues, aber das brauche ich nicht», sagte Mercedes-Mann George Russell: «Ich bin hier, um Rennen zu fahren, ich bin nicht hier für eine Show. Das ist meine persönliche Ansicht, aber mein Ding ist das nicht. Aber ich schätze, ich habe keine Wahl.» Aich andere Fahrer kritisierten die Show unmittelbar vor dem Rennen sehr deutlich.

Für Formel-1-Chef Stefano Domenicali war das ein bisschen zu viel der Kritik. In einem Gespräch mit der Daily Mail kritisierte er Verstappens Äußerungen und die anderer Fahrer.

«Ich will keine Gesellschaft, in der die Leute nicht sagen können, was sie wollen», betonte er. «Aber die Fahrer müssen sich manchmal daran erinnern, dass sie Teil eines größeren Ganzen sind. Wir müssen nicht egoistisch sein.»

«Sie sind Teil dieses Sports und dieses Geschäfts, und es wächst, weil wir über den Tellerrand hinausschauen. Manchmal ist es nicht einfach, aus unserer Komfortzone herauszukommen, aber wir dürfen nicht faul oder selbstgefällig sein», so der Italiener.

Er versprach, dass am Ende der Saison, wenn der Sprint bei den geplanten sechs Veranstaltungen ausprobiert wurde, einige der Besonderheiten des Sprint-Wochenendformats überprüft würden, so Domenicali.

«Wir werden nicht jedes Wochenende Sprints haben», versprach er zudem. «Aber wir haben ein neues Publikum und müssen bei jeder Session einen Gegenwert für das Geld bieten und nicht jeden im Kreis fahren lassen, nur zum Spaß der Ingenieure und Fahrer.»

Auf die Drohung Verstappens, die Formel 1 zu verlassen, wenn es noch mehr Events gebe, sagte Domenicali: «Ich habe mit Max darüber gesprochen, er hat gesagt, dass er den Sport und das, was er tut, liebt. Er ist Weltmeister und kämpft um einen dritten Titel. Er wurde in einem Auto geboren. Ich würde sagen, er wird wahrscheinlich länger bleiben als ich.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1