Liuzzi: Darum muss er sich bei Schumacher bedanken

Für Vitantonio Liuzzi hat sich 2001 eine Menge verändert. Damals fuhr er in Kerpen auf der Kartbahn von Michael Schumacher. Wobei er das eigentlich gar nicht wollte.

Eigentlich hatte Vitantonio Liuzzi gar keine Lust. Das Finale der Kart-WM in Kerpen, auf der Kartbahn von Michael Schumacher? Und dann ist der Ferrari-Superstar auch noch da? Und fährt auch noch mit?

«Ich dachte: 'Nein, ich hasse das'», gibt Liuzzi bei formula1.com zu, «denn es nahm mir die ganze Medienberichterstattung weg, so dass der ganze Fokus auf Michael Schumacher lag. Jetzt werde ich nie aufhören, ihm zu danken, denn er hat mich zum berühmtesten Go-Kart-Weltmeister der Welt gemacht.»

Denn Liuzzi holte sich den Titel – und schlug dabei Schumacher: «Alle schrieben, dass er am Start war, aber am Ende des Artikels stand ein kleiner Teil, dass ich die Kart-Weltmeisterschaft gewonnen habe.»

«Ich muss mich bei Michael für die Publicity bedanken, und wir haben eine wirklich tolle Beziehung aufgebaut - er hat mich sehr respektiert - und er ist ein großer Kart-Fan.»

Liuzzi wechselte nach dem Triumph in den Formelsport. Über die Formel 3 und die Formel 3000 schaffte er 2005 den Sprung in die Formel 1. Für Red Bull Racing, Toro Rosso, Force India und HRT absolvierte er bis 2011 80 Rennen, in denen er 26 Punkte holte.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1