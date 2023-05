Monaco-GP im Live-Ticker: Haas hat es allen gezeigt

Für das Haas-Team ist der Monaco-GP ein besonderer, denn der Rennstall wird das 150. Rennen seiner Geschichte bestreiten. Für Teamchef Günther Steiner ist such Genugtuung dabei.

245 Punkte hat Haas in seiner noch recht jungen Geschichte seit dem Debüt 2016 geholt. Eine Pole Position war dabei, die Kevin Magnussen im Vorjahr sensationell holte. Ein Podiumsplatz fehlt allerdings noch.

Auf die Frage, welche Erinnerung ihm seit dem Debüt des Teams in Melbourne besonders in Erinnerung geblieben ist, sagte Steiner auf der Haas-Website: «Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war, als wir 2016 in Melbourne auf die Rennstrecke kamen, weil so viele Leute sagten, dass wir es nicht schaffen würden.»

«Wir haben es geschafft, wir sind immer noch hier und das macht mich für das ganze Team stolz. Wir haben in unserem ersten Rennen Punkte geholt, was in der Geschichte der Formel 1 auch noch nicht oft vorgekommen ist», sagte Steiner.

Der Südtiroler weiter: «Für mich bedeutet es sehr viel, mit einem Team zu starten. Für viele ist es ein Traum, und ich konnte es dank Gene Haas tun, der uns dies ermöglicht hat. Wir sind jetzt in einer guten Position und wir versuchen einfach, immer stärker zu werden, und das werden wir auch.»

Gibt es zum Jubiläum möglicherweise Punkte? Wie der Klassiker laufen wird, darüber informieren wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker. Dazu haben wir für Sie das Programm der Formel-1-übertragenden Sender zusammengefasst

