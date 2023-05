Steiner zu Nico Hülkenberg: Höhepunkt schon erreicht?

Günther Steiner ist voll des Lobes für Nico Hülkenberg, der bislang stark performt. Gleichzeitig hofft Steiner, dass da in den kommenden Monaten noch mehr kommt.

Günther Steiner ist zufrieden mit Nico Hülkenberg. Der Deutsche konnte bislang sechs Punkte einfahren, mit dem Gesamtpaket hat er den Haas-Teamchef sogar überrascht. «Nico ist nach drei Jahren als Teilzeitfahrer wirklich stark zurückgekommen, sagte Steiner im Podcast F1 Nation.

«Ich habe erwartet, dass er stark sein würde, aber ich habe erwartet, dass diese Form etwas später kommen würde, also war ich selbst ziemlich überrascht. Am Anfang war er einfach stark», so Steiner weiter. Nach fünf Rennen belegt Hülkenberg Gesamtplatz elf, seinen Teamkollegen Kevin Magnussen hat er größtenteils im Griff.

Eine Frage, die sich dabei automatisch stellt: Kommt da jetzt noch mehr? «Ich weiß nicht, ob wir den Höhepunkt erreicht haben, oder ob noch mehr kommt. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr kommen würde, ganz klar. Aber ich denke, er macht einen guten Job», sagte Steiner.

Der Südtiroler lobte auch Hülkenbergs Arbeitsweise mit dem Team, die er als «fordernd» bezeichnet. Auf positive Art und Weise allerdings.

«Er bringt im Moment eine gute Stimmung in das Team. Alle arbeiten gerne mit ihm zusammen. Er ist anspruchsvoll, aber immer auf eine gute Art und Weise. [Er fordert nie etwas nur um seiner selbst willen. Er kann immer erklären, warum er etwas will», so Steiner.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1