Max Verstappen zur Honda-Kehrtwende: «Schade»

Weil Honda den Formel-1-Ausstieg bekanntgegeben hatte, baute Red Bull Racing eine eigene Rennmotoren-Abteilung auf. Dass die Japaner nun doch weitermachen, findet Max Verstappen eigenartig.

Am Mittwoch bestätigte Honda die Gerüchte um eine künftige Zusammenarbeit mit Aston Martin. Die Japaner, die auf 2021 offiziell aus der Formel 1 ausgestiegen, aber als Partner von Red Bull Racing dennoch am Projekt beteiligt geblieben sind, werden ab 2026 also wieder offiziell als Motorhersteller in der Königsklasse antreten.

Red Bull Racing hat für die Jahre mit der neuen Motorgeneration bereits eine andere Lösung gefunden. Das Weltmeister-Team hat mit Red Bull Powertrains eine eigene Motorenabteilung in Milton Keynes aufgebaut, ab 2026 wird Ford als Technikpartner dabei sein.

Dass die Japaner erst so spät entschieden haben, dem GP-Zirkus nun doch nicht den Rücken zu kehren, findet Max Verstappen «schon etwas schade».

Der Titelverteidiger erklärte in Monte Carlo: «Ich arbeitete sehr gerne mit Honda zusammen und wir waren auch erfolgreich, deshalb bin ich dann schon traurig, wenn sie nicht mehr mit uns weitermachen werden, auch wenn das natürlich nicht unerwartet kommt.»

«Natürlich freue ich mich für die Honda-Leute, dass sie bleiben, aber es ist schon etwas schade, wie das alles gelaufen ist. Für Aston Martin ist es aber grossartig und wir freuen uns auch sehr auf das, was ab 2026 kommt», fügte der Niederländer an.

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1