Monaco-GP im Live-Ticker: Wer holt die Pole-Position?

​Es gehört zum Mythos Monaco, dass die Pole-Position zum renommierten Strassenrennen eine Steilvorlage zum Sieg sei. Aber ist das wirklich so? Unsere Zahlen sagen etwas Anderes.

Seit Jahren ist für viele Formel-1-Fans aus einer Behauptung fast eine Tatsache geworden: Wer es beim GP-Klassiker von Monaco auf die Pole-Position schaffe, so glauben viele, der habe den Sieg schon halb auf sicher. Denn ist es nicht so, dass man in den Strassen von Monte Carlo kaum überholen kann? Eben.

Wir wollten einmal wissen: Moment mal, ist das wirklich so? Oder gehört diese Annahme nur zu den vielen Mythen, die sich rund um das prestigereichste aller Formel-1-Rennen rankt?

Also sehen wir uns mal an, was in den vergangenen dreissig Jahren in den Strassen des Fürstentums los war, mit dem jeweiligen Rennsieger und in Klammern seiner Startposition.

1993: Ayrton Senna (BR), McLaren (3)

1994: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (2)

1996: Olivier Panis (F), Ligier (14)

1997: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

1998: Mika Häkkinen (FIN), Ferrari (1)

1999: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2000: David Coulthard (GB), McLaren (3)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2002: David Coulthard (GB), McLaren (2)

2003: Juan Pablo Montoya (COL), Williams (3)

2004: Jarno Trulli (I), Renault (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Fernando Alonso (E), McLaren (1)

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren (3)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (1)

2012: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (2)

2013: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2014: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (2)

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (3)

2017: Sebastian Vettel (D), Ferrari (2)

2018: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2020: kein Rennen

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (2)

2022: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing (3)



Wir sehen: An 29 GP-Wochenenden startete der spätere Sieger nur 12 Mal von der Pole (41,38%). Rein statistisch ist es in Barcelona aussichtsreicher, vom besten Startplatz loszufahren, als in Monte Carlo. Wer hätte das gedacht?



Wie sich die Quali-Action 2023 entwickelt, das können Sie heute ab 15.45 in unserem Live-Ticker verfolgen. Ab 16.00 Uhr gehen auch die üblichen Verdächtigen mit der Berichterstattung auf Sendung, also Sky, ServusTV und SRF.





