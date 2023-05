Max Verstappen: «Einige Male die Leitplanken berührt»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen feierte nach 78 ereignisreichen Rennrunden seinen zweiten Monaco-Sieg und baute damit seine Führung aus. Der Formel-1-Champion kam vor Fernando Alonso und Esteban Ocon ins Ziel.

Max Verstappen hatte in Monaco kein leichtes Spiel, obwohl er sich am Vortag mit der Eroberung der Pole zum Rennen in seiner Wahl-Heimat die besten Voraussetzungen für den Sieg geschaffen hatte. Doch der Regen, der während des Rennens einsetzte, erschwerte die Arbeit für alle Beteiligten. Verstappen machte aber alles richtig und kam vor Fernando Alonso und Esteban Ocon ins Ziel.

Der Titelverteidiger erklärte hinterher: «Es war sehr schwierig, denn ich war auf den mittelharten Reifen unterwegs und Fernando startete auf harten Reifen. Ich wollte nicht so lange warten mit dem Boxenstopp, aber wir mussten draussen bleiben, bis der Regen kam. Die Reifen haben zu Beginn gekörnt, danach wurde das Tempo etwas besser, aber es war immer noch sehr knifflig. Dann fing es an zu regnen und wir mussten auf die Intermediate-Reifen wechseln.»

«Es war unglaublich rutschig, und wenn man mit einem so grossen Vorsprung führt, will man nicht zu viel riskieren, aber gleichzeitig auch nicht zu viel Zeit verlieren. Die Situation war wirklich schwierig und ich habe einige Male die Leitplanken berührt. Aber so ist Monaco, es ist wunderbar, hier zu gewinnen, vor allem auf diese Art und Weise», fügte der Niederländer an.

Auch Alonso gestand: «Es war schwierig und wir starteten auf den harten Reifen, also haben wir die Chance, in der ersten Kurve anzugreifen, etwas gefährdet. Wir hofften, mit der Strategie vorbeizukommen, aber Max hat auf den mittelharten Reifen ganze Arbeit geleistet und den Boxenstopp hinausgezögert. Und dann machte der Regen alles noch komplizierter. Es war sehr schwierig, die Kurven 5 und 10 richtig anzubremsen und ich war überrascht, dass das Safety-Car nicht zum Einsatz kam. Alle haben einen tollen Job gemacht und sind auf der Strecke geblieben.»

«Wir haben es geschafft», jubelte Ocon. «Was für ein grossartiges Wochenende für das ganze Team. Wir haben das Auto stetig verbessert und keine Fehler gemacht. Selbst als ich die Intermediate-Reifen am Auto hatte, schaffte ich die perfekte Runde. Es ist schon eine Weile her, seit ich letztmals auf dem Podest war, und ich hoffe, dass sich dies noch viele Male wiederholen wird. Ich kam den Leitplanken heute nicht zu nahe, das habe ich gestern schon erledigt», fügte der Alpine-Pilot strahlend an.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1