Fernando Alonso: Erstmals Zweiter seit Ungarn 2014!

​Platz 2 für Aston Martin-Star Fernando Alonso beim Traditions-GP von Monaco. Der 41-jährige Spanier grinst nach seinem 103. Podestplatz in der Formel 1: «War auch mal Zeit, Zweiter zu werden!»

Zum dritten Monaco-Sieg hat es für Fernando Alonso nicht gereicht, aber mit Rang 2 in den Strassen von Monte Carlo ist der unverwüstliche Alonso sichtlich zufrieden. Nach Rang 3 in Miami hatte der Asturier gesagt: «Wir haben jetzt all diese dritten Ränge eingefahren, es wäre mal an der Zeit, uns auf Platz 2 zu steigern.»

Gesagt, getan: Alonso behielt mit seiner gewaltigen Routine den Gleichmut in diesem schwierigen Monaco-GP. Ein Patzer gab es nur einmal: Als Aston Martin dem zweifachen Formel-1-Weltmeister Trockenreifen mitgab, als andere Fahrer schon Intermediates aufziehen liessen.

Die Aston Martin-Strategen rechneten nicht damit, dass es stärker regnen würde, sah den Fehler aber schnell ein. Eine Runde später stand Alonso wieder an der Box und holte Intermediates ab, und weil die anderen Fahrer nur herumrutschten, verlor Alonso keinen Platz. Das Glück des Tüchtigen.

Für Alonso ist es die 103. Podestplatzierung in der Königsklasse und der erste zweite Platz seit 2014 in Ungarn (damals für Ferrari).

Alonso über sein Rennen: «Es war kein einfaches Rennen. Wir wollten in Sachen Strategie etwas Anderes machen als Red Bull Racing, daher der Start auf den harten Reifen.»



«Wäre es trocken geblieben, hätten wir dennoch wohl gegen Max keine Chance gehabt. Aber wir mussten das probieren. Dann aber ging alles drunter und drüber, denn während alle darauf warteten, dass es vielleicht eine Safety-Car-Phase geben würde, kam keine, dafür kam Regen, von dem viele sagten, dass er an Monaco vorbeiziehen würde.»



Wieso erhielt Fernando zuerst Trockenreifen, wo doch andere Fahrer schon Intermediates aufgezogen erhielten? Alonso: «Als wir wechselten, war es nur in den Kurven 7 und 8 nass, und unsere Information war – es wird nur einen kurzen Schauer geben. Dann kam es anders, und auch ich holte Intermediates ab. Zum Glück hat uns das keinen Rang gekostet.»



«Generell bin ich sehr happy. Wir haben heute nicht den Sieg verloren, wir haben Rang 2 gewonnen. Wir hätten Max an diesem Tag mit keiner Strategie geschlagen, dazu war er einfach zu schnell.»



«Die Verhältnisse waren wirklich tückisch, es war schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Ich wollte dieen Podestplatz nicht leichtfertig verschenken.»



«Wir sind in diesem Jahr ein paar Mal Dritter geworden und nun in Monaco Zweiter. Was als nächstes kommen muss, ist klar.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1