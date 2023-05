Monaco-Sieger Max Verstappen: «Strategie geändert»

​Max Verstappen krönt in Monaco eine tolle Leistung mit seinem 39. GP-Sieg, dem zweiten in Monte Carlo nach. Der Weltmeister zum schwierigen Rennen: «Ich war mehrfach in der Pistenbegrenzung!»

GP-Sieger Johnny Herbert hat mir mal gesagt: «Wenn es einen Grand Prix gibt, den du gewinnen kannst, dann kann es nur eine Antwort geben – entweder dein Heimrennen oder den Grossen Preis von Monaco.»

Für Max Verstappen ist es gewissermassen beides: Denn seit Jahren lebt der Niederländer hier in Monte Carlo. Nun hat er zum zweiten Mal nach 2021 im Fürstentum triumphiert. Es ist der 39. Sieg des zweifachen Weltmeisters in der Königsklasse, sein vierter in dieser Saison (nach Bahrain, Australien und Miami). Verstappen hat seinen 83. Podestplatz in der Königsklasse eingefahren.

Für Red Bull Racing ist dies der 98. Formel-1-Sieg, der siebte in Monaco nach 2010 (Mark Webber), 2011 (Sebastian Vettel), 2012 (Webber), 2018 (Daniel Ricciardo), 2021 (Verstappen) und 2022 (Sergio Pérez). Erstmals in der Team-Historie hat Red Bull Racing die ersten sechs Saisonrennen gewonnen.

Max Verstappen nach seinem Triumph: «Als der Regen kam, wurde es noch hektischer als üblich. Wir konnten unsere Strategie nicht umsetzen wie geplant. Eigentlich wollten wir auf dem mittelharten Reifen ungefähr 30 Runden fahren, am Ende wurden es 55.»

«Und das war nicht das einzige Problem. Denn die Reifen begannen übel zu körnen, aber es kommt vor, dass sich die Walzen erholen, und das ist heute passiert.»



«Dann begann es zu regnen, die Bahn war wahnsinnig rutschig, die Reifen waren schwierig aufzuwärmen und verhielten sich in der Balance von links nach rechts nicht gleich. Ich rutschte teilweise hilflos herum und kann von Glück reden, dass mehrere Berührungen mit der Pistenbegrenzung nicht hart bestraft wurden.»



«Ich brauchte einige Runden, um mich an diese Verhältnisse zu gewöhnen. Ich musste eine Balance finden zwischen vorsichtig fahren, um nicht in die Leitschiene zu rutschen, und schnell genug fahren, um die Reifen auf Temperatur zu halten.»



«Auch mein Renningenieur fragte, wieso ich so viel Dampf mache. Aber es geht auch darum, den Rhythmus zu behalten. Nimmst du zu viel Tempo raus, kannst du die Konzentration verlieren, und dann nimmt das auch kein gutes Ende.»



War Verstappen erstaunt, dass Alonso auf einer anderen Reifenmischung losfuhr? Max: «Nein, es war normal, dass sie etwas Anderes versuchen. Wir hätten das an ihrer Stelle wohl auch so gemacht.»



Wie geht es nun weiter? Max: «Heute freuen wir uns über den Sieg in Monaco, und ab morgen denken wir schon daran, wie wir in Spanien das beste Ergebnis herausholen können. Ich freue mich auf Barcelona. Ich mag die Strecke und konnte dort 2016 meinen ersten Grand Prix gewinnen. Da reist du automatisch in guter Laune an.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1