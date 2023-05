Mike Krack zu Fernando Alonso: «Das war kein Fehler»

​Auf den sozialen Netzwerken diskutieren die GP-Fans: Hätte Aston Martin mit einer anderen Strategie für Fernando Alonso diesen Monaco-GP gewinnen können? Was Teamchef Mike Krack dazu sagt.

Die Fans von Fernando Alonso trauten ihren Augen nicht: Als einige Fahrer im Regen von Monaco Intermediate-Reifen ausfassten, wurde der zweitplatzierte Fernando Alonso mit mittelharten Pirelli zurück auf die Bahn geschickt. Sofort kursierte – ein kapitaler Fehler!

Aber Fernando Alonso stellte sich nach dem Rennen hinter sein Team: «Als wir uns dazu entschieden, waren wir überzeugt davon, dies sei das Richtige. Unseren Informationen zufolge sollte es nur einen kurzen Schauer geben. Dann aber kam es anders. Ich kam eine Runde später nochmals herein, und letztlich hat uns das nichts gekostet.»

Dennoch: Hätte Aston Martin mit einer anderen Reifenstrategie Verstappen vielleicht ein Bein stellen können?

Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Grundsätzlich wollten wir etwas Anderes versuchen als Red Bull Racing. Wir waren uns ziemlich sicher, dass Verstappen auf mittelharten Reifen starten würde. Ein Start auf weichen Reifen, um mehr Haftung zu haben, kam für uns nicht in Frage.»

«Es war also klar, dass wir bei einem normalen Start gegen Max keine Chance haben. Also sagten wir – lasst uns eine andere Rennstrategie probieren, mit einem Start auf harten Reifen und der Möglichkeit, länger auf der Bahn bleiben zu können und mehr Spielraum zu erhalten. Aber letztlich war es so, dass wir nicht schnell genug waren, dieses Rennen zu gewinnen, egal mit welcher Strategie.»



«Was wir nicht eingerechnet hatten, da war der Regen. Klar wurde davon gesprochen, dass es regnen könnte, aber unser Radar sagte etwas Anderes. Und dann kam er prompt und auch noch stärker als befürchtet.»



Und was ist nun mit den entscheidenden Runden, als Alonso die falschen Reifen mitgegeben wurden? Mike Krack weiter: «Das war kein Fehler, und es gab auch keine Fehlkommunikation. Fakt ist: Wir hatten den harten Reifen inzwischen schon fast 50 Runden drauf, die waren ziemlich abgenutzt. Fernando ist einmal mehr grandios gefahren.»



«Es war wichtig für uns, Fernando hereinzuholen, weil wir Angst hatten, dass der Grip in sich zusammenbricht. Es war nicht klar, wie sich der Regen entwickeln würde, daher mittelharte Reifen. Klar haben wir dann innerhalb von dreissig Sekunden gemerkt, dass dies nicht die richtige Entscheidung ist. Also mussten wir Alonso nochmals reinholen. Zum Glück war der Vorsprung gross genug, dass wir keinen Platz preisgeben mussten.»



Fazit für den Luxemburger: «Wir dürfen mit diesem zweiten Platz überaus zufrieden sein. Wir haben erneut einen Podestplatz eingefahren, wir haben unser bestes Saisonergebnis errungen. Wir haben in einem hektischen Rennen kühlen Kopf bewahrt.»



«Gleichzeitig nehmen wir nichts für selbstverständlich. Es werden gewiss in dieser Saison noch Momente kommen, in welchen wir auch mal daneben liegen. Aber solange es so gut läuft, nehmen wir das dankend an.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall





WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1