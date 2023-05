Spanien-GP im Ticker: Sky zeigt Lauf frei empfangbar

Sky wird den Spanien-GP am Sonntag frei empfangbar auf dem eigenen YouTube-Kanal zeigen. Eine Alternative ist unser Ticker, mit dem wir Sie auf dem Laufenden halten.

Formel-1-Fans aufgepasst: Sky wird das Rennen in Barcelona am Sonntag frei empfangbar auf seinem Sky Sport YouTube Kanal zeigen – zusätzlich zur gewohnten Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky und WOW.

Ursprünglich war die frei empfangbare Live-Übertragung für das Rennen in Imola vor zwei Wochen angekündigt gewesen. Aufgrund der Geschehnisse in der Emilia-Romagna und der damit verbundenen Absage des GP-Wochenendes konnte diese jedoch nicht stattfinden. Die damals ebenfalls verkündete YouTube-Übertragung des Ungarn-GP ist unverändert geplant.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: «In Anbetracht der tragischen Ereignisse in der Emilia-Romagna vor zwei Wochen war die Absage des Grand-Prix-Wochenendes die einzig richtige Entscheidung. Im Zuge dessen konnte auch die Live-Übertagung des Rennens über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube Kanal nicht wie geplant stattfinden. Um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir dies nun kurzfristig in Barcelona nachholen. Wir freuen uns sehr darauf, den Grand Prix von Spanien frei empfangbar zu übertragen und unsere Begeisterung für diesen großartigen Sport mit den Fans zu teilen.»

Eine Alternative zu YouTube ist unser beliebter Live-Ticker. Natürlich haben wir für Sie auch zusammengefasst, wie Sky, ORF und SRF aus Barcelona berichten.

Spanien-GP im Fernsehen

Freitag, 2. Juni

08.00 Sky Sport F1 – GP Monaco 2023 Wiederholung

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

16.35 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 ORF – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.30 Sky Sport F1 – Rennen 2016 in Barcelona

22.40 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

23.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

00.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 3. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Jerez

07.45 Sky Sport F1 – F1 Rennen kompakt

08.15 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Barcelona

11.25 Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Jerez

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 4. Juni

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

08.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.55 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.40 Sky Sport F1 – Box, Box, Box: Red Bulls 1st Win

13.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (auch frei empfangbar auf YouTube)

14.10 SRFinfo – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF - Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Spanien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.05 ORF – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

18.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Villeneuve, Spanien 1997

18.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Button, Kanada 2011

18.30 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – GP Spanien Wiederholung