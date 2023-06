Max Verstappen: «Mein erster GP-Sieg war verrückt»

​Vor dem Spanien-GP 2016 beförderte Red Bull den 18-jährigen Max Verstappen von Toro Rosso zu Red Bull Racing. Der Niederländer bedankte sich mit dem Sieg. Max: «Das war damals völlig verrückt.»

15. Mai 2016: Max Verstappen schreibt Formel-1-Geschichte – im Alter von 18 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen gewinnt er bei seinem ersten GP-Einsatz für Red Bull Racing sensationell den Grossen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mehr als sieben Jahre später erinnert sich der inzwischen 39-fache GP-Sieger so ans erste Rennwochenende für RBR: «Dieses Wochenende damals war völlig verrückt.»

«In den Tagen zuvor sass ich stundenlang im Rennsimulator, um mich an die ganzen Abläufe im RBR-Rennwagen zu gewöhnen. Toro Rosso, also heute AlphaTauri, und Red Bull Racing, das waren zwei komplett verschiedene Autos, angefangen mit dem Lenkrad, das ganz anders belegt war, bis hin zu einem völlig unterschiedlichen Fahrverhalten.»

«Als ich mit dem Auto von Red Bull Racing aus der Box fuhr, da war der Anstellwinkel von der Vorder- zur Hinterachse so extrem, dass ich fast den Frontflügel sehen konnte. Ich befand mich in einer überaus steilen Lernkurve.»

Im Abschlusstraining fuhr Verstappen den vierten Startplatz heraus, seine beste Leistung in einem Formel-1-Qualifying, hinter den Mercedes von Lewis Hamilton und Nico Rosberg sowie hinter seinem australischen Stallgefährten Daniel Ricciardo.



Max weiter: «Vor dem Rennen kam Teamchef Christian Horner zu mir und sagte: ‚Gut, geht auf Punktejagd und amüsier dich.’ Und wie ich mich amüsierte!»



Im Grand Prix profitierte Verstappen von der Kollision zwischen Hamilton und Rosberg, dann setzte RBR auf unterschiedliche Strategien – drei Stopps für Ricciardo, zwei Stopps für Verstappen. Zudem hatte Daniel kurz vor Schluss auch noch einen Platten. So siegte Max 0,6 Sekunden vor Kimi Räikkönen, fünf Sekunden dahinter Sebastian Vettel im zweiten Ferrari, dann Ricciardo als Vierter.



Verstappen weiter: «Unglaublich, dass ich heute als 39-facher GP-Sieger hiersitze. Ich bin dankbar für die Erfolge, aber ich spüre in meiner Mannschaft auch diesen tiefen Hunger nach mehr.»



«Es gibt hier in Spanien keine Feier oder so etwas, und das ist mir ganz recht. Wir wollen konzentriert bei unserem Plan bleiben, aus jedem Einsatz das Beste zu machen und am Ende zu sehen, was dabei herauskommt. Klar ist die erfolgreiche Titelverteidigung das Ziel. Also freuen wir uns am Sonntag nach einem Sieg – und dann denken wir schon ans kommende Rennen.»





Max Verstappen beim Spanien-GP

2015 mit Toro Rosso: 6. im Qualifying, 11. im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 4./1.

2017 mit Red Bull Racing: 5./Ausfall (Kollision)

2018 mit Red Bull Racing: 5./3.

2019 mit Red Bull Racing: 4./3.

2020 mit Red Bull Racing: 3./2.

2021 mit Red Bull Racing: 2./2.

2022 mit Red Bull Racing: 2./1.