Fernando Alonso dementiert Aston Martin-Formschwäche

​Ausgerechnet beim Heimrennen in Spanien ist die eindrucksvolle Serie von Spitzenergebnissen von Fernando Alonso abgebrochen – Rang 7. Der Asturier grimmig: «In Kanada schlagen wir zurück.»

In den ersten sechs Rennen der GP-Saison 2023 hatte Fernando ein fabelhaftes Ergebnis nach dem anderen gezeigt: Dritter in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien, Vierter in Aserbaidschan, Dritter in Miami, gar Zweiter in Monaco. Aber ausgerechnet beim Heimauftritt in Spanien konnte der zweifache Formel-1-Champion nicht mehr herausholen als Rang 7.

Das Rennwochenende wurde kompromittiert durch einen Ausrutscher von Alonso in der Quali, mit beschädigtem Unterboden war nicht mehr drin als Startplatz 9. (Wegen der Strafe für Pierre Gasly rückte Fernando noch einen Rang hoch.)

Wenn die Fans von Alonso erwartet hatten, dass er nun durch das Feld pflügen würde, dann wurden sie enttäuscht: Der 41-Jährige zeigte einige atemberaubende Manöver, wie etwa gegen Esteban Ocon, aber zum Schluss des Rennens reihte er sich hinter seinem Aston Martin-Stallgefährten Lance Stroll ein, ohne den Kanadier zu belästigen, die Grünen auf den Rängen 6 und 7.

Schwächelt Aston Martin? Alonso spielt das herunter: «Wir konnten nicht das gleiche Tempo fahren wie in den Rennen zuvor, egal mit welcher Reifenmimschung – wir konnten heute mit Mercedes einfach nicht mithalten.»



«Aber ich mache mir keine Sorgen. In Kanada schlagen wir zurück. Die Quali war hier unsere Achillesferse. Wir wussten, dass wir im Rennen aufholen können, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es war ein schwieriges Rennen. Und gegen Russell und Pérez, die von hinten nahten, hatte ich keine Chance.»



«Wichtig ist, dass wir Ferrari die Stirn geboten haben, mit einem guten Mannschaftsergebnis. Wie die Saison nun weitergeht, wird weitgehend von den Verbesserungen abhängen, welche die ganzen Teams an die Rennwagen bringen. Wir werden einige neue Teile in Kanada haben und dann mehr in Silverstone.»



Wieso hat Alonso zum Schluss Lance Stroll nicht attackiert? Fernando, ganz der Mannschaftsspieler: «Es hätte für uns in Sachen Team-Punkte nichts geändert, ob er nun Sechster ist und ich Siebter oder umgekehrt. Lance ist ein Top-Rennen gefahren und hat Platz 6 verdient.»



Das Duell gegen Ocon war eine der spannendsten Szenen des Rennens. Fernando, in Anspielung auf Berührungen mit seinem früheren Alpine-Stallgefährten: «Das war ein hartes, faires Duell, bei dem nichts passiert ist. Jedenfalls sind dieses Mal keine Teile geflogen.»



Aber nochmals: Ist das Ergebnis hier in Spanien ein Hinweise auf eine Form-Schwäche bei Aston Martin? «Nein, der Ansicht bin ich nicht. Wenn das Training normal verlaufen wäre und ich aus den ersten beiden Startreihen hätte losfahren können, dann verbrauchst du da vorne weniger Reifen, und ich hätte Dritter werden können. Wir haben in diesem Jahr mit einigen hervorragenden Samstagen die Grundlage für hervorragende Sonntage gelegt, und hier ist das nicht passiert. Aber ich bin glücklich und gelassen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1