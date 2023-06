Mick Schumacher im Mercedes: Lob von Lewis Hamilton

​Mercedes-Benz hat in Spanien die stärkste Mannschaftsleistung seit sechs Monaten gezeigt: Rang 2 für Lewis Hamilton, George Russell Dritter. Danach hat Hamilton die Rolle von Mick Schumacher unterstrichen.

Nur der überragende Max Verstappen stand einer Sensation im Weg: Mercedes hat beim Grossen Preis von Spanien die Ränge 2 (Lewis Hamilton) und 3 (George Russell) eingefahren. Das war die beste Leistung von Mercedes seit dem WM-Lauf in Interlagos, wo Russell und Hamilton einen Doppelsieg sicherstellten.

Nach dem Grand Prix von Spanien ist aufgefallen, wie Rekord-Champion Hamilton den jungen Test- und Simulator-Piloten Mick Schumacher gelobt hat.

Lewis sagte: «Ich hätte mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. Am Freitag war der Wagen so gut wie unfahrbar. Wir haben dann die Ärmel noch höher gekrempelt, und zum Glück haben wir Fahrer eine so gute Mannschaft, auf die wir uns verlassen können – auch mit Mick Schumacher, der Freitagnacht zuhause im Rennwagenwerk im Simulator sass.»

«Nicht zuletzt seiner Arbeit ist es zu danken, dass George Russell und ich am Samstag ein konkurrenzfähiges Auto hatten, und am Sonntag war der Wagen wirklich eine Freude zu fahren.»

Pirelli hat für 6./7. Juni auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen Test mit Mercedes und Ferrari angesetzt, das Ganze hinter verschlossenen Toren. Am Mittwoch, 7. Juni darf Mick Schumacher erstmals den 2023er Mercedes W14 fahren.



Micks Onkel Ralf Schumacher (47) freut sich: «Für Mick ist das ganz wichtig, aus zwei Gründen. Zum einen bekommt er einen guten Vergleich zwischen der Simulator-Arbeit und der Realität. Für einen Fahrer ist es elementar, dass er ein Gefühl im Auto bekommt.»



«Und dann kann Mick natürlich bei diesem Test auch zeigen, dass er schnell ist. Die Leute werden genau hinschauen, und man kann da durchaus Vergleiche zu den anderen Fahrern und Teams ziehen. Mick erhält die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen – auch im Team. Er kann zeigen, dass er das, was er im Simulator einbringt, auch auf der Strecke umsetzen kann.»



Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher weiter: «Wie Lewis Hamilton Mick ausdrücklich gelobt hat, das hat mich sehr gefreut. Er trifft mit den Ingenieuren im Simulator Entscheidungen für die Entwicklung und die Abstimmung des Wagens, da müssen ihm Hamilton und Russell vertrauen können.»



«Wenn das funktioniert, ist es umso schöner, weil er dann wichtiger Bestandteil des Teams wird und auch so angesehen wird. Mick entscheidet in dieser Rolle mit, in welche Richtung das Auto entwickelt wird, sein Feedback ist enorm wichtig für das Team.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1