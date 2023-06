Fernando Alonso: «Da schrillen die Alarmglocken»

Kein Formel-1-Fahrer im aktuellen GP-Feld verfügt über so viel Erfahrung, wie Fernando Alonso. Der zweifache Weltmeister weiss entsprechend gut, worauf es im Abschlusstraining und Rennen ankommt.

362 GP-Starts hat Fernando Alonso in seiner bisherigen Formel-1-Karriere absolviert, 22 Mal fuhr er von der Pole-Position los, 32 Rennen und zwei Titelkämpfe hat er für sich entschieden. Der 41-jährige Spanier hat entsprechend viel Erfahrung gesammelt und die wichtigsten Erkenntnisse aus seiner langjährigen Tätigkeit teilt er in einer Video-Reihe seines Teams mit seinen Fans.

Darin spricht der Champion von 2005 und 2006 etwa über die Reifen, die ein wichtiger Erfolgsfaktor in der heutigen Formel 1 sind. «Wenn ein Reifen anfängt abzubauen, schrillen sofort die Alarmglocken im Kopf. Man fühlt, dass sie nicht mehr so gut sind, wie in der Runde zuvor», beschreibt der Aston Martin-Pilot.

Und Alonso weiss: «Wenn du zu schnell fährst, besteht immer die Gefahr, dass die Reifen überhitzen und bei der höheren Temperatur weniger Leistung bringen, so dass du mit 90 Prozent manchmal schneller bist als wenn du 100 Prozent gibst.»

Im Vollgas-Modus ist der aktuelle WM-Dritte im Abschlusstraining unterwegs. «Bei einem schnellen Versuch Qualifying hast du in bestimmten Kurven ein höheres Tempo als in jeder Runde davor oder danach. Die freien Trainings dienen dazu, sich auf diese eine Runde vorzubereiten.»

Auf den Rennstart können sich die Fahrer nur bis zu einem gewissen Grad vorbereiten. Denn keiner weiss, was auf den ersten Metern eines Rennens passieren wird. Alonso sagt dazu: «Intuition und Entscheidungen im letzten Moment sind der Schlüssel zu einem guten Rennstart. Du musst die Autos um dich wahrnehmen, dein Tempo kennen, und auch das ihrige, damit du in den ersten Kurven die Lücke findest, die du brauchst.»

Auch in der ersten Runde bleibt keine Zeit, um überlegt zu handeln. «Auf der ersten Runde ergibt sich vielleicht innerhalb von einer halben Sekunde eine Gelegenheit, und diese musst du dann sofort ergreifen. Da bleibt keine Zeit, um nachzudenken. Du musst intuitiv handeln und jede Chance nutzen, die sich dir bietet», erklärt der Rennfahrer aus Oviedo.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1