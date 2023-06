Max Verstappen: Kein Schaulaufen auf Nürburgring

​Der Niederländer Max Verstappen fährt dem dritten Formel-1-Titel entgegen. Das soll unter keinen Umständen kompromittiert werden. Aus diesem Grund kam ein Schaulaufen auf dem Nürburgring nicht in Frage.

In Kanada kann der Red Bull Racing-Star mit dem unvergessenen Brasilianer Ayrton Senna gleichziehen – mit einem 41. GP-Sieg.

Red Bull Racing-Ass Max Verstappen hat fünf der bislang sieben WM-Läufe 2023 für sich entschieden. In Spanien hat er bereits seinen 40. Sieg in der Königsklasse sichergestellt, damit liegt er nur noch einen Triumph hinter der Rennlegende Ayrton Senna.

Vor Senna und Verstappen liegen nur vier Formel-1-Champions: Alain Prost mit 51 Siegen, Sebastian Vettel mit 53, Michael Schumacher mit 91 und Lewis Hamilton mit 103 GP-Siegen.

Max hat wiederholt erklärt: «Rekorde interessieren mich nicht. Ich wollte es zum Formel-1-Fahrer bringen und habe das geschafft. Dann wollte ich als nächstes Ziel einen Grand Prix gewinnen, das habe ich auch geschafft. Und anschliessend wollte ich Weltmeister werden. Auch das habe ich abgehakt. Danach habe ich mir gesagt: Alles, was jetzt kommt, das ist nur ein Bonus. Aber Zahlen und Statistiken und Rekorde, das ist schön, aber das war nie ein Ziel.»

Apropos Ziel: Sebastian Vettel wird im September mit dem Formel-1-Rennwagen auf der Nürburgring-Nordschleife ausrücken, ebenso wie Daniel Ricciardo. Max Verstappen gibt in Kanada zu, dass er anklingen liess, ebenfalls an einem solchen Schaulaufen interessiert zu sein. Weit kam er damit aber nicht.



Max am Circuit Gilles Villeneuve: «Mir hätte das durchaus gefallen, aber Helmut Marko erlaubt das nicht. Er weiss genau, dass ich an die Grenze gegangen wäre. Also hat er das gleich im Ansatz erstickt. Zudem – wir fahren ja bei solchen Demonstrationsfahrten mit besonderen Reifen, und wenn ich richtig hätte Gas geben wollen, hätte ich dafür echte Rennwalzen gebraucht. Doch das ist gemäss Formel-1-Reglement nicht erlaubt.»



«Eines Tages will ich auf der Nordschleife fahren, idealerweise mit einem Formel-1-Auto. Wenn es mit dem GP-Rennwagen nicht möglich ist, dann gerne auch mit einem GT3.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1