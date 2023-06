Sergio Pérez nach erneutem Rückschlag: «Sehr besorgt»

Sergio Pérez bleibt auch im dritten Rennen in Folge deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Mexikaner zeigte sich nach dem Kanada-GP «sehr besorgt».

Alles fing für Sergio Pérez mal wieder im Qualifying an. Da erreichte er einmal mehr Q3 nicht, was ihn eine gute Ausgangsposition für den Kanada-GP kostete. Zum dritten Mal in Folge verpasste der Mexikaner den finalen Quali-Abschnitt.

Im Rennen reichte es mit dem stärksten Auto im Feld nur für den sechsten Platz. «Es war eine kleine Überraschung, wir hatten einfach nicht die Pace. Auf dem harten Reifen sah es anfangs gut aus, aber als das Safety-Car kam, konnte ich den Grip auf dem Reifen nicht wiederherstellen», sagte Pérez.

«Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um das Wochenende zu verstehen, denn vor allem in diesem Rennen war die Pace schlecht, und wir müssen das in den Griff bekommen», so Pérez weiter.

Er hat nun schon 69 Punkte Rückstand auf seinen RBR-Teamkollegen Max Verstappen, der in Kanada zu seinem nächsten Sieg fuhr. Der Niederländer besticht durch nahezu fehlerfreie Auftritte und eine beeindruckende Konstanz.

Pérez bleibt trotzdem optimistisch. «Ich habe das Vertrauen in mich selbst und weiß, was ich kann, aber heute waren wir nicht gut. Im Moment mache ich mir mehr Sorgen über meinen Leistungsabfall als über meinen Platz in der Meisterschaft, denn das Tempo ist einfach nicht da», sagte er: «Ich bin sehr, sehr besorgt darüber.»

Er kündigte an: «Wir werden uns hinsetzen und uns das anschauen, denn wir wissen, wozu wir fähig sind, und es ist einfach wichtig für uns, zu verstehen, was los ist.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2