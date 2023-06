Kanada-GP: ServusTV mit starken Einschaltquoten

​Der 100. Grand Prix-Sieg von Red Bull Racing mit Dominator Max Verstappen auf dem Circuit Gilles Villeneueve von Montreal brachte dem österreichischen Privatsender ServusTV feine TV-Quoten.

Der Formel 1-WM-Lauf von Kanada zur besten Sendezeit am Sonntagabend aus Montreal war in Österreich ein Quotenbringer für den Sender ServusTV aus dem Red Bull Media House. Beim Start des Rennens kurz nach 20.00 Uhr waren im Durchschnitt 556.000 Zuschauer mit dabei – das brachte einen Marktanteil von 22 Prozent.

Beim Countdown vor dem Rennen ab 19.30 Uhr wurden im Schnitt bereits 314.000 Personen gezählt. ServusTV hatte den Abend kurz nach 18.00 Uhr mit dem Vorbericht begonnen, dort waren laut Messungen im Durchschnitt 107.000 Fans vor dem Bildschirm.

Die Analyse aus Montreal nach dem 100. Sieg von Red Bull-Racing mit Max Verstappen (25) verfolgten dann noch etwa 230.000 Zuschauer vor den TV-Geräten.

Und so geht es weiter: Am Spielberg-Wochenende auf dem Red Bull-Ring Anfang Juli lässt ServusTV auf Grund diverser Verschiebungen in der bisherigen Saison und der Absage des Emilia Romagna-GP von Imola nun dem Sub-Rechtehalter ORF den Vortritt. Zur Erinnerung: Bisher hatte man auf dem Red Bull Ring parallel mit Mega-Übertragungsstrecken aufgetrumpft.



Kommendes Jahr soll dafür dann ServusTV das Monopol auf die Live-Berichterstattung vom Heim-Grand Prix in der Steiermark haben. Die restlichen Rennen übertragen ServusTV und ORF seit 2021 zum Großteil abwechselnd live in die österreichischen Wohnzimmer.





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2