Dilano van ’t Hoff tot: Vorwürfe von Lance Stroll

​Am 1. Juli hat der 18-jährige Nachwuchsrennfahrer Dilano van ’t Hoff sein Leben verloren, bei einem fürchterlichen Unfall auf dem Circuit Spa-Francorchamps. Aston Martin-Fahrer Lance Stroll fordert Änderungen.

Der erst 18 Jahre alte Nachwuchsfahrer Dilano van ’t Hoff aus der Niederlanden ist am 1. Juli gestorben, Opfer eines Massen-Crashes an jener Stelle des Circuit Spa-Francorchamps in Belgien, die 2019 schon dem Franzosen Anthoine Hubert zum Verhängnis geworden ist.

Der fatale Unfall in der Nachwuchsformel Regional (mit Einheits-Chassis und 270 PS-Motoren von Renault) ist eine Kopie des fürchterlichen Formel-2-Crashes vor vier Jahren. Auch jetzt geriet ein Fahrer in Schwierigkeiten, dadurch wurde dahinter ein Massen-Crash ausgelöst. Die Formel Regional fuhr am 1. Juli auf nasser Bahn, also bei übler Sicht.

Kurz vor Schluss des Laufs verlor der zweitplatzierte Deutsche Tim Tramnitz die Kontrolle über seinen Rennwagen und prallte links in die Leitschiene, der Wagen rutschte weiter hoch Richtung Raidillon. Die folgenden Wagen versuchten verzweifelt auszuweichen, mehrere Fahrzeuge berührten sich und begannen zu kreiseln, auch der Wagen von Dilano van ’t Hoff, der dann mit voller Wucht von einem gegnerischen Auto getroffen wurde, auf Cockpit-Höhe. Dilano van ’t Hoff hatte keine Chance.

Zum Vergleich 2019: Hubert war damals in Belgien seitlich in die Pistenbegrenzung gekracht, bei Raidillon, gleich nach der berüchtigten Eau-Rouge-Senke. Er hatte dem Wagen seines Landsmannes Giuliano Alesi ausweichen wollen, der mit einem Reifenschaden langsam unterwegs war. Anthoines Wagen schleuderte nach dem ersten Aufprall rechts auf die Bahn zurück und wurde mit voller Wucht vom daherschiessenden Renner von Juan Manuel Correa getroffen, der schwerste Beinverletzungen erlitt und erst nach einem Jahr wieder in den Motorsport zurückkehren konnte.



Aston Martin-Fahrer Lance Stroll reagierte im Fahrerlager des Red Bull Rings sichtlich bestürzt: «Es bricht mir das Herz, was in Belgien passiert ist. Ich finde, es ist endlich an der Zeit, dass wir uns diese Passage der Rennstrecke gründlich ansehen. Es kann nicht sein, dass wir in der Zeitspanne von nur vier Jahren dort zwei Fahrer verlieren. Diese Stelle ist so gefährlich. Und wir Piloten sagen das jedes Jahr.»



Der Circuit Spa-Francorchamps wurde nach dem Tod von Anthoine Hubert umgebaut, seither gibt es mehr Raum neben der Strecke, die Pistenbegrenzung ist besser gesichert. Aber das reicht Lance Stroll nicht.



Der Kanadier sagt weiter: «Wir müssen mehr tun. Diese Stelle ist einfach zu gefährlich, und wenn nichts passiert, dann ist ein weiterer grässlicher Unfall nur eine Frage der Zeit. Ein junger Mann hat sein Leben verloren. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ein trauriger Tag für den ganzen Motorsport.»





Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:26,730 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,048 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,088

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,703

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,109

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +31,297

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,602

08. George Russell (GB), Mercedes, +36,611

09. Lando Norris (GB), McLaren, +38,608

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,375

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,807

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +50,789

13. Alex Albon (T), Williams, +52,848

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,593

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,652

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:04,822 min

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:05,617

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:06,059

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:10,825

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:16,435





WM-Stand (nach Sprint in Spielberg)

Fahrer

01. Verstappen 203 Punkte

02. Pérez 133

03. Alonso 121

04. Hamilton 102

05. Sainz 74

06. Russell 66

07. Leclerc 54

08. Stroll 42

09. Ocon 31

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 336 Punkte

02. Mercedes 168

03. Aston Martin 163

04. Ferrari 128

05. Alpine 46

06. McLaren 17

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2