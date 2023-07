Bestätigt: Österreich-GP bis 2030 auf Red Bull Ring

​Vor dem Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring gibt es wunderbare Nachrichten: Der Traditions-GP bleibt bis 2030 in der Steiermark, ein Vertrag mit der Formel 1 wurde vorzeitig verlängert.

Während zehntausende Fans das größte Sportevent des Jahres 2023 in Österreich feiern, geht die Erfolgsgeschichte der Formel 1 «made in Austria» weiter. Nach der im März 2023 verkündeten Vereinbarung bis 2027 wurde am Sonntag des diesjährigen Rennwochenendes die Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre, bis inklusive 2030, fixiert.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali: «Ich freue mich sehr, diese Neuigkeiten gemeinsam mit unseren österreichischen Partnern zu verkünden. Die Vision und Leidenschaft von Dietrich Mateschitz, der diesen Sport liebte, hat all das vor gut zehn Jahren möglich gemacht. In Anerkennung an sein Lebenswerk ist es uns eine Ehre zu verkünden, dass wir bis 2030 an dieser einzigartigen Rennstrecke zu Gast sind. Der Österreich-Grand-Prix ist beliebt bei den Fahrern und Fans. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit spannenden Rennen.»

Diese besondere Partnerschaft zwischen der Formel 1 und dem Red Bull Ring unterstreicht das starke Bekenntnis zu Österreich und zur Steiermark. Dass die Königsklasse dem Heim-Grand-Prix von Oracle Red Bull Racing langfristig die Treue hält, ist für die Region Murtal und für die Mitarbeiter des Red Bull Ring von großer Bedeutung. Mit Stolz und Freude wird dieser Tage das zehnte gemeinsame Jahr am Spielberg gefeiert. Den Fans und allen Unterstützern gilt besonderer Dank.

Mit der einmaligen Bergkulisse der Steiermark hat sich der 4,3 Kilometer lange Red Bull Ring international einen Namen gemacht. Charakteristisch für die Strecke sind ihre drei langen Geraden, die berühmte Rindt Kurve, benannt nach Österreichs erstem Formel-1-Weltmeister Jochen Rindt, sowie die Niki Lauda Kurve, die ihren Namen dem österreichischen Dreifach-Weltmeister und bislang einzigen Heim- Grand-Prix-Sieger (1984) verdankt. Seit die Königsklasse 2014 in die Steiermark zurückgekehrt ist, hat der Doppel-Champion Max Verstappen vier Mal am Spielberg gewonnen (einmal Steiermark-GP). Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (einmal Steiermark-GP) siegten je zweimal und Charles Leclerc feierte 2022 seinen ersten Sieg in Österreich.



Das Murtal steuert auf den Showdown des «Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2023» zu. Zehntausende Fans genießen erstklassige Rennaction, die einzigartige Stimmung und zahlreiche Side-Event-Highlights.