Großbritannien-GP: Das Rennwochenende im TV

Die Formel 1 fährt in Silverstone

Nach Spielberg ist vor Silverstone: Am Wochenende geht es mit dem zehnten Saisonrennen der Formel 1 weiter. Wir haben für Sie wieder die wichtigsten Übertragungszeiten im Fernsehen zusammengestellt.

In der Formel 1 geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Österreich-GP zieht der Tross nun weiter nach Großbritannien. Am Wochenende macht die Königsklasse Station in Silverstone, wo das zehnte Saisonrennen über die Bühne geht.

Max Verstappen kommt als souveräner WM-Führender nach England, er hat 81 Punkte Vorsprung auf seinen RBR-Teamkollegen Sergio Pérez.

Aber: Die Bilanz für Red Bull Racing beim Großbritannien-GP ist mau, der letzte Sieg gelang 2012, Verstappen konnte den GP noch gar nicht gewinnen.

Ausnahme: Der Große Preis des 70-jährigen Jubiläums der Formel 1, der 2020 als zweiter Lauf neben dem Großbritannien-GP in Silverstone ausgetragen wurde. Diesen Lauf konnte der Niederländer gewinnen.

Wie es am Wochenende ausgeht, erfahren Sie in unserem Liveticker, den wir zum Qualifying und Rennen anbieten. Außerdem haben wir für Sie wieder die wichtigsten Übertragungszeiten im Fernsehen zusammengestellt.

Grossbritannien-GP im Fernsehen

Freitag, 7. Juli

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

10.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

15.50 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Zandvoort

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Silverstone 2022

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 8. Juli

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen in Silverstone 2022

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost Australien 1986

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

15.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 9. Juli

05.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Barcelona

06.15 Uhr: Sky Sport F1 – F1 Academy: Highlights Zandvoort

10.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

12.10 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 1984

12.20 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November, das Formel-1-Saisonfinale 2008

13.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.45 Uhr: ORF 1 – Countdown zum Rennen

15.10 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

15.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Uhr: Grosser Preis von Grossbritannien

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.55 Uhr: ORF 1 – Motorhome

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: ServusTV – Rennen Zusammenfassung