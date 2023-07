Zeitplan Silverstone-GP: Mit Hollywood-Star Brad Pitt

​In Silverstone beginnen die Dreharbeiten für einen Formel-1-Film von Apple+ mit Superstar Brad Pitt. Das hat Einfluss auf den Ablauf des GP-Wochenendes auf der englischen Traditionsrennstrecke.

Seit einem Jahr wurde davon geredet, jetzt wird es konkret. Am kommenden GP-Wochenende von Silverstone (Donnerstag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli) werden die ersten Szenen zum Formel-1-Kinofilm gedreht, in dem Brad Pitt die Hauptrolle spielt, dies im Auftrag von Apple+.

Joseph Kosinski, Regisseur des Hollywood-Knallers «Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise, will einen realistischen Film aus der Grand-Prix-Szene drehen. Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat bestätigt, dass 2023 an mehreren GP-Schauplätzen gedreht wird, der erste davon ist Silverstone.

Das hat Einfluss auf den Ablauf des Rennwochenendes in Silverstone, wie der Zeitplan hier unten enthüllt: Immer wieder sind Fenster für Dreharbeiten der US-Amerikaner eingeplant, eine tolle Bereicherung für das seit Wochen ausverkaufte Rennen. Es werden von Donnerstag bis Sonntag mehr als 400.000 Fans erwartet auf dem früheren Flugfeld.



Zeitplan Grosser Preis von Grossbritannien

Donnerstag, 6. Juli

(Vorsicht, Zeitverschiebung: Alle Angaben hier sind in britischer Zeit, Europa liegt eine Stunde vor Grossbritannien)

09.00–11.45 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.30–14.34 Uhr: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00 Uhr: Pisteninspektion

14.00–14.45 Uhr: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.45–15.00 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

15.05–15.35 Uhr: Pirelli Hot Laps

15.40–15.55 Uhr: Historische Formel 1

16.00–19.00 Uhr: Pit Lane Walk Dreitages-Kartenbesitzer

16.15–18.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.00 Uhr: Sky F1 Show auf Strecke

18.30–20.00 Uhr: F1 Experiences «Live on the Grid»

19.00–19.45 Uhr: Training Streckenposten

19.00–20.00 Uhr: F1 Experiences Pit Lane Walk

19.00–21.10 Uhr: F1 Experiences Track Tour

20.00–21.30 Uhr: F1 Experiences «Live on the Grid»



Freitag, 7. Juli

08.10–08.25 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.45–09.30 Uhr: Training Formel 3

09.35–09.50 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

10.05–10.50 Uhr: Training Formel 2

11.00–11.30 Uhr: Paddock Club Track Tour

11.00–11.30 Uhr: Flugshow RAF Falcons

11.00–12.00 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00 Uhr: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–12.00 Uhr: Pirelli Hot Laps

12.05–12.20 Uhr: Pisteninspektion

12.30–13.30 Uhr: Erstes Training Formel 1

13.40–13.55 Uhr: Historische Formel 1

14.00–15.00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

14.10–14.40 Uhr: Qualifying Formel 3

15.05–15.35 Uhr: Qualifying Formel 2

15.40–15.50 Uhr: Pisteninspektion

16.00–17.00 Uhr: Zweites Training Formel 1

17.10–17.25 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

17.40–18.25 Uhr: Training Porsche Supercup

18.35–19.05 Uhr: Aston Martin 110th Anniversary Demonstration

18.40–19.40 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

19.10–19.40 Uhr: Paddock Club Track Tour

19.25–21.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 8. Juli

08.00–08.25 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

08.35–08.50 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.20–10.05 Uhr: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten)

10.15–10.30 Uhr: Historische Formel 1

10.15–11.00 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

10.30–10.50 Uhr: Formel 1 Boxenstopptraining

10.35–10.55 Uhr: Pirelli Hot Laps

10.55–11.20 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

11.10–11.20 Uhr: Pisteninspektion

11.30–12.30 Uhr: Drittes Training Formel 1

12.40–12.50 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

13.15–14.05 Uhr: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten)

14.10–14.40 Uhr: Paddock Club Track Tour

14.10–14.40 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

14.40–14.50 Uhr: Pisteninspektion

15.00–16.00 Uhr: Qualifying Formel 1

16.00–17.00 Uhr: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.30 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

16.45–17.15 Uhr: Qualifying Porsche Supercup

17.30–18.30 Uhr: Paddock Club Track Tour

17.30–18.30 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

17.35–21.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30 Uhr: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 9. Juli

07.30–07.45 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–09.10 Uhr: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

09.15–09.25 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

09.55–11.00 Uhr: Hauptrennen Formel 2 (29 Runden oder 60 Minuten)

11.10–11.25 Uhr: Historische Formel 1

11.55–12.30 Uhr: Rennen Porsche Supercup (14 Runden oder 30 Minuten)

12.35–12.45 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

12.45–13.15 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.50–13.20 Uhr: Fahrerparade

12.50–13.50 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

13.25–13.45 Uhr: Pirelli Hot Laps

13.50–14.00 Uhr: Pisteninspektion

14.05–14.27 Uhr: Red Arrows Flugshow

14.38–14.48 Uhr: Fahrerpräsentation und Nationalhymne

14.46–14.48 Uhr: Red Arrows Vorbeiflug

15.00–17.00 Uhr: Grand Prix von Grossbritannien (52 Runden oder 120 Minuten)

Anhängig von Rennschluss: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2