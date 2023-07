Trennung von Ferrari? Das sagt Charles Leclerc

​Es ist eines jener Formel-1-Gerüchte, das einfach nicht verschwindet: Charles Leclerc habe langsam die Nase voll von Ferrari und sehne sich nach einem Tapetenwechsel. Zumal Aston Martin Interesse zeige.

Das kam selbst für Ferrari überraschend: 2019 unterzeichnete der Monegasse Charles Leclerc einen Fünfjahresvertrag beim berühmtesten Rennstall der Welt, mit einer Laufzeit bis Ende 2024. Was Charles damals nicht wissen konnte – Ferrari musste am Motor Änderungen vornehmen, auf Befehl des Autosport-Weltverbands FIA, 2020 und 2021 blieben die Italiener ohne GP-Sieg. Ein Fiasko.

2022 beim Beginn der neuen Flügelauto-Epoche in der Formel 1 begann Ferrari hervorragend: Charles Leclerc gewann zwei der ersten drei Saisonrennen, im dritten wurde er Zweiter, Ferrari schien wieder titelfähig zu sein.

Doch im Verlauf der Saison legte Red Bull Racing nach, Max Verstappen wurde immer stärker, Ferrari hingegen legte den Rückwärtsgang ein: Mangelnde Standfestigkeit, rennstrategische Fehler, Patzer der Piloten, Entwicklung zu wenig effizient. Die WM-Chance verpuffte.

2023 kam es noch dicker: Leclerc in den ersten acht Rennen nur einmal auf dem Siegerpodest (Dritter in Baku), das Fahrverhalten des Autos zu wenig konstant. «Erst in Österreich hatte ich den Eindruck – jetzt ist das Auto wie aus einem Guss», so Leclerc am Red Bull Ring über jüngste Verbesserungen am Rennwagen.



Seit längerem kursiert das Gerücht, Leclerc sehe sich nach einer Alternative um, der 25-Jährige spüre, dass das nichts werde bei Ferrari. Zu Beginn der Saison beteuerte der fünffache GP-Sieger: «Ich liebe Ferrari, und ich bin hier glücklich. Es ist noch sehr früh, um über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Mein Vertrag läuft erst Ende 2024 aus.»



Im April kursierte dann: Es werde zu einem spektakulären Platzwechsel kommen – Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari, Charles Leclerc dafür im Gegenzug zu Mercedes.



Leclerc dementiert: «In letzter Zeit gibt es zu viele Geschichten, die jeder Grundlage entbehren. Vielleicht will man uns da einfach ein wenig aus der Ruhe bringen. Wir stehen zusammen, und was von aussen kommt, das ist nur Gerede, das uns nicht weiter zu scheren braucht.»



Jüngste Spekulation: Aston Martin-Chef Lawrence Stroll habe die Angel nach Leclerc ausgeworfen. Aber der Monegasse beteuert in der Turiner Tageszeitung La Stampa: «Es gibt tausend Gründe, bei Ferrari bleiben zu wollen. Alleine meine Liebe zu Ferrari ist Grund genug.»



«Wir haben in Österreich ein starkes Rennen gezeigt, wir arbeiten in die richtige Richtung. Aber klar hat sich die Ausgangslage geändert. Zu Beginn der Saison wollten wir ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden. Inzwischen wäre ein zweiter Schlussrang im Konstrukteurs-Pokal hinter Red Bull Racing, aber vor Mercedes und Aston Martin ein gutes Ergebnis.»



Zur Erinnerung: Derzeit liegt Ferrari 223 Punkte hinter Red Bull Racing, 24 Punkte hinter Mercedes und 21 hinter Aston Martin.



Die Ausgangslage vor dem Qualifying: schwierig. Leclerc konnte wegen eines Elektrikdefekts in zweiten freien Training keine einzige Runde drehen. «Wir haben so ziemlich alles getauscht, was möglich ist. Ich gehe davon aus, dass ich im dritten Training damit keine Probleme haben werde.»



Und was ist mit der Fahrer-WM? Leclerc trotzig: «Ich will unter die ersten Drei kommen.» Dahin ist es ein ziemlich weiter Weg: Der gegenwärtig Drittplatzierte Fernando Alonso hat fast sechzig Punkte mehr eingefahren wie Leclerc (131:72).





2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit





2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,483

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2