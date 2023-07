Silverstone-GP im Fernsehen: Wieder Regen!

​Nach einem spannenden Abschlusstraining zum britischen Grand Prix bei tückischen Pistenverhältnissen könnte es neue Wetterkapriolen geben: Für 9. Juli sind Schauer und Gewitter vorhergesagt.

Das Qualifying zum Traditions-GP in Silverstone war ein Leckerbissen für die Formel-1-Fans: Die Fahrer hatten auf abtrocknender Piste alle Hände voll zu tun, ihre Rennwagen auf der rutschigen Bahn unter Kontrolle zu behalten. Zwischendurch nieselte es.

Was passiert nun am 9. Juli beim Rennen? Lokal wird um 15.00 Uhr gestartet (16.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit). Im Formel-3-Rennen von morgens um neun hat es genieselt, es ist den ganzen Tag mit weiterem Nieselregen und Schauern zu rechnen. Nach einer kurzem Wetterberuhigung sollen ungefähr um 16.00 Uhr, also eine Stunde nach Rennstart, Gewitterzellen über die Region ziehen.

Favorit fürs Rennen, einmal mehr: Max Verstappen. Der Niederländer hat im Qualifying seine 27. Pole-Position in der Formel 1 errungen. Verblüffend: Red Bull Racing hat seit 2012 und Mark Webber nicht mehr in Silverstone gewonnen.

Wie sich der Grand Prix auf dem 5,891 Kilometer langen Traditionskurs entwickelt, darüber halten wir Sie hier bei SPEEDWEEK.com mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, ab 15.45 Uhr. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Grossbritannien-GP im Fernsehen

Sonntag, 9. Juli

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

12.10 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 1984

12.20 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November, das Formel-1-Saisonfinale 2008

13.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.45 Uhr: ORF 1 – Countdown zum Rennen

15.10 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

15.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Uhr: Grosser Preis von Grossbritannien

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.55 Uhr: ORF 1 – Motorhome

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: ServusTV – Rennen Zusammenfassung





Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,961

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,092

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,136

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,148

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,155

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,211

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,530

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,659

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,689

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,896

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,935

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,956

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,031

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,968

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,123

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,513

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,378