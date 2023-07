TV-Quoten Silverstone: Mehr als 500.000 im ORF

​Der britische Grand Prix von Silverstone lockte am Wochenende in Österreich trotz Ferienbeginns und Badewetter viele Fans vor die Bildschirme im ORF, den Ungarn-Grand Prix überträgt wieder ServusTV.

Die Formel 1-Übertragungen auf ServusTV und im ORF erzeugen in Österreich weiterhin gute Einschaltquoten. Der Grosse Preis von Großbritannien brachte dem ORF im Programm von ORF 1 am Wochenende erneut sehr solide Werte, obwohl das Rennen auf Grund der Zeitverschiebung in Mitteleuropa erst kurz nach 16.00 Uhr bei bestem Ausflugswetter am Sonntag gestartet wurde.

Den Sieg des zweifachen Weltmeisters Max Verstappen (Red Bull Racing) im Zuhause des britischen Motorsports verfolgten im Durchschnitt 541.000 Fans auf ORF 1. Bei der Analyse des Rennens waren ab 17.30 Uhr immer noch 446.000 Personen eingeschaltet. Die Vorberichte verfolgten um 15.50 Uhr 476.000 Formel 1-Fans im österreichischen Sendegebiet.

Auch die Samstag-Action aus Silverstone erzielte in Österreich erstaunliche Werte. Nach 16.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit waren im Schnitt 296.000 Personen im dritten Qualifying-Segment dabei, als sich Max Verstappen vor den beiden überraschend starken McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri die Pole-Position sicherte.

Beim Grossen Preis von Budapest ausserhalb von Budapest und beim belgischen WM-Lauf in Spa-Francorchamps übernimmt wieder ServusTV die Live-Berichterstattung. Danach verabschiedet sich die Formel 1 in eine kurze Sommerpause, bis es in Zandvoort beim Heimrennen von Max Verstappen Ende August weitergeht – auch dort ist ServusTV live am Start, ehe der ORF beim Grossen Preis von Italien in Monza übernimmt.

Zur Erinnerung: ServusTV, der Privatsender aus dem Red Bull Media House, ist seit 2021 Hauptrechtehalter der Formel 1 für Österreich und teilt sich die Live-Übertragungen mit dem staatlichen ORF als Sublizenz-Partner.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2