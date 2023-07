Sebastian Vettel: Warnung vor Formel-1-Verbot

Sebastian Vettel: «Es geht nicht so sehr um die Bedrohung, dass sich einige Leute an einem Renntag auf die Piste kleben»

Sebastian Vettel steht nach seinem Abschied aus dem GP-Zirkus zwar nicht mehr in der Formel-1-Startaufstellung, die Königsklasse liegt ihm dennoch am Herzen. Entsprechend wichtig ist ihm die Entwicklung des Sports.

Mehr als 15 Jahre dauerte die Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel, der sich nach dem Saisonfinale im vergangenen Jahr aus der Königsklasse des Motorsports verabschiedet hat. Der Heppenheimer darf auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Vier WM-Titel holte er zwischen 2010 und 2013 mit dem Red Bull Racing Team, insgesamt 53 GP-Siege fuhr er in seiner Zeit als aktiver GP-Pilot ein und 122 Mal stand er auf dem GP-Podest.

In den letzten Jahren wurden die Erfolge seltener, seinen letzten Sieg eroberte der Deutsche 2019 mit dem Ferrari-Team in Singapur. Seither stand er nur noch vier Mal auf dem Podest, dennoch gehörte er zu den Publikumslieblingen im Feld. Dies war er nicht zuletzt, weil er sich in den vergangenen Jahren immer stärker auch für gesellschaftliche Themen wie Gleichberechtigung und Naturschutz stark gemacht hat.

Aber auch die Formel 1 liegt ihm am Herzen, deshalb fordert Vettel, dass Änderungen umgesetzt werden, die das Überleben des Motorsports sichern. Bei seinem Auftritt beim «Goodwood Festival of Speed» betonte der vierfache Weltmeister denn auch: «Man muss erkennen, dass sich die Welt verändert und dass sich dies auch auf unser Leben auswirkt.»

«Es geht nicht so sehr um die Bedrohung, dass sich einige Leute an einem Renntag oder bei einer Veranstaltung wie dieser auf die Piste kleben. Ich denke, es ist vielmehr zu befürchten, dass gewisse Regierungen irgendwann einmal nach Möglichkeiten suchen, eine bessere Klimabilanz zu erreichen, indem sie Dinge einschränken und verbieten. Und vielleicht könnte das auch den Motorsport treffen – so weit denke ich», erläuterte der 36-Jährige.

«Und ich will nicht, dass das passiert, um das klarzustellen, denn ich denke, dass es ein grossartiger Sport ist. Hier gibt es viele Leute, die gerne zu solchen Veranstaltungen kommen und Spass haben. Es wäre also schade, wenn wir das verlieren würden, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Wenn man sich etwas so langweiliges wie eine CO2-Bilanz anschaut, sagt man vielleicht einfach: ‚Okay, diese Art von Veranstaltungen werden als erstes abgeschafft‘», stellte Vettel klar.

