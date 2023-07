Formel 1 auf dem Hungaroring: ServusTV berichtet live

Die österreichischen Formel-1-Fans dürfen sich freuen: ServusTV berichtet live vom Hungaroring und bietet neben der Action auf der Strecke auch interessante Storys über Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg.

Der Hungaroring steht bereits seit 1986 auf dem Rennkalender der Formel-1-WM und liegt inmitten einer schönen, aber recht staubigen Hügellandschaft. Mit elf Siegen ist McLaren bisher das erfolgreichste Team auf dem Kurs, der aufgrund seiner wenigen Geraden von den Piloten oftmals mit einer Kartbahn verglichen wird.

Auf dem Hungaroring gibt es insgesamt zwei DRS-Zonen und jede Menge langsame Kurven. Die aktuelle Rundenlänge beträgt 4,381 Kilometer. Bei 70 Runden ergibt das für die Fahrer eine zu bewältigende Distanz von 306,67 Kilometern.

Max Verstappen konnte in Silverstone seinen insgesamt sechsten Sieg in Serie einfahren. Für sein Team war es bereits der elfte Erfolg in Folge. ServusTV-Experte Christian Klien ist allerdings der Meinung, dass am Hungaroring durchaus Überraschungen möglich sind und die Siegesserie abreissen könnte.

Das liegt aus seiner Perspektive an der im Vergleich zu Silverstone sehr langsamen Rennstrecke, bei der vor allem Grip und Traktion gefragt sein werden. Red Bull Racing ist aus Sicht von Christian Klien zwar wieder in der Favoritenrolle, er hält jedoch auch ein Siegerpodest mit Charles Leclerc, Fernando Alonso und Lando Norris für möglich.

Denn den Erfolg von McLaren in Silverstone mit Platz 2 für Lando Norris und Platz 4 für Oscar Piastri hält der 49-fache Grand-Prix-Teilnehmer für keine Eintagsfliege: «Das Auto ist wahnsinnig gut und effizient in schnellen Kurven und hat an Top-Speed zugelegt. Es wird spannend zu sehen sein, wo sie sich einpendeln werden.» Klien lobt in diesem Zusammenhang auch das Reglement, durch das es möglich ist, solch grosse Schritte vorwärts in so kurzer Zeit zu machen.

Auch Fernando Alonso könnte nach der Meinung des ServusTV-Experten wieder einmal vom Siegertreppchen lachen: «Die Traktion des Autos ist sehr gut. Der Aston Martin funktioniert vor allem sehr gut auf Strecken mit langsamen winkeligen Kurven wie dem Hungaroring.» Doch auch Ferrari hat Christian Klien in Ungarn wieder auf der Rechnung.

Andrea Schlager und Patrick Laub sind am Hungaroring vor Ort und liefern wie gewohnt die wichtigsten News, Infos und Stimmen aus der Boxengasse. Als Experten stehen Kommentator Andreas Gröbl an diesem Rennwochenende Christian Klien, Philipp Eng und Philipp Brändle zur Seite.

ServusTV bringt im Rahmen der Berichterstattung ein sehr privates Interview mit Lewis Hamilton. Das von Moritz Steidl geführte Gespräch dreht sich vor allem um Chancen im Leben. Zudem präsentiert Haas-Pilot Niko Hülkenberg einen Blick hinter die Kulissen beim Haas F1 Team und zeigt dabei die wichtigsten Player des US-amerikanischen Rennstalls. Ausserdem beleuchtet ServusTV das grosse Tauziehen um die genialsten Köpfe im Bereich der Aerodynamik, der Technik und der Motoren.

Ungarn-GP im Fernsehen

Freitag, 21. Juli

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.50 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 2001

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

Samstag, 22. Juli

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 2006

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 1987

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 1988

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 23. Juli

06.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.20 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Ungarn 2022

11.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

13.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Ungarn-GP

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Ungarn 2006

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Ungarn-GP

14.20 Uhr: SRF zwei – Vorberichte zum Ungarn-GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

14.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

14.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Ungarn

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Motorhome: Ungarn-GP

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Preissenkonferenz Rennen

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2