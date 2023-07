2. Training Ungarn: Leclerc vorne, Verstappen 11.

​Zweites freies Training zum Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring: Charles Leclerc erzielt auf dem schwierigen Kurs Bestzeit, Max Verstappen zeigt nicht alles, wieder ein Fehler von Pérez.

Nach Regen im ersten Training zum Ungarn-GP, zwei Unterbrechungen (Unfall von Sergio Pérez, Dreher von Carlos Sainz) und Bestzeit von Mercedes-Fahrer George Russell auf dem klatschnassen Hungaroring kam auf die 20 Fahrer in den zweiten 60 Minuten eine andere Aufgabe zu: Die meisten Regenwolken waren an der Rennstrecke vorbeigezogen, Niederschlagswahrscheinlichkeit fürs zweite Training nur noch bei 40 Prozent.

Das Training begann ohne Pérez: Die Mechaniker reparierten noch immer die rechte Vorderradaufhängung nach dem peinlichen Fehler des Mexikaners.

Sportwagen-Weltmeister Anthony Davidson: «Auch ein so erfahrener Mann wie Pérez steckt das nicht so einfach weg. Auf dem Hungaroring dreht sich vieles um Rhythmus und Vertrauen. Einige Fehler von Checo kann ich mir letztlich nicht erklären, wie sein Ausflug in Monaco in der Quali oder der Crash hier im ersten Training. Ich schätze, sie sind auch das Ergebnis des verzweifelten Versuchs, mit Verstappen Schritt zu halten. Und natürlich ist der Druck da, dass er ersetzt werden könnte durch Ricciardo.»

Zum Glück hatte Red Bull Racing von den verbesserten Elementen (Seitenkasten, Bremsbelüftung, Unterboden) genügend Ersatzteile dabei. Dank der flinken Hände der RBR-Mechaniker konnte Pérez am Training teilnehmen.



Mit dem beinahe ganz verlorenen ersten Training (wegen des Regens) gab es für die 20 Fahrer viel Arbeit: Prompt liessen sich die Piloten auf allen drei Mischungen sehen, weich, mittelhart, hart, bunt gemischt. Zur Erinnerung: Am 22. Juli wird es im Qualifying einen neuen Ablauf geben – Q1 auf der harten Mischung (weiss markiert), Q2 auf der mittelharten (gelb), Q3 mit den Top-Ten auf weich (rot).



Nach einer Viertelstunde ging Pérez auf die Bahn, sofort auf weichen Pirelli-Walzen. McLaren-Fahrer Lando Norris monierte zum gleichen Zeitpunkt ein Auto, das zu sehr aufsetzt.



Stand nach 20 Minuten: Logan Sargeant im Williams vor Norris, Albon, Alonso, Bottas und Pérez. Erst jetzt ging Weltmeister Max Verstappen erstmals auf die Bahn – 75 Tausendstelsekunden hinter Sargeant nach einer Runde mit kleinen Fehlern und einigem Verkehr. Die ersten Acht (Sargeant, Verstappen, Norris, Hamilton, Albon, Sainz, Alonso und Bottas) innerhalb von zwei Zehntesekunden!



Nach 25 Minuten zwei Williams vorne: Albon vor Sargeant. Das wahre Kräfteverhältnis wurde nicht nur von den verschiedenen Reifenmischungen kaschiert, sondern auch von unterschiedlicher Spritmengen. Dann Nico Hülkenberg vorne, der von Haas-Teamchef Günther Steiner vor kurzem so bezeichnet wurde: «Der beste Qualifying, der je für uns gefahren ist.»



Die Bestzeit von Nico hielt nicht lange, denn Yuki Tsunoda liess sich mit dem AlphaTauri an der Spitze blicken, weiche Reifen und wenig Kraftstoff im Tank sei Dank. Dann Lando Norris im McLaren vorne.



Sergio Pérez liess den rechten Vorderreifen beim Anbremsen der ersten Kurve nach Start und Ziel rauchen, damit war die Walze ruiniert.



20 Minuten vor Schluss rückte Weltmeister Max Verstappen mit weichen Pirelli-Reifen aus, wurde im mittleren Pistenteil aufgehalten und tauchte nur auf Rang 11 auf. Pérez auf mittelharten Reifen nur auf P18.



Was auf dem Hungaroring wirklich Sache ist, werden wir erst am 21. Juli erleben, wenn es ins Abschlusstraining geht.





2. Training, Budapest

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,015 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,232

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,248

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,359

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,372

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,399

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0419

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,422

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,496

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,593

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,633

13. Alex Albon (T), Williams, +0,691

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,699

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,818

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,060

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,150

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,292

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,431

20. George Russell (GB), Mercedes, +1,489





1. Training, Budapest

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:38,795 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,359 sec

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

04. Lando Norris (GB), McLaren, +1,482

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,892

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,237

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,347

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,568

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,621

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +3,911

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,111

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,780

13. Alex Albon (T), Williams, +8,608

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, keine Zeit

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, keine Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

17. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

18. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit